Konut satışının en fazla olduğu il İstanbul en az olduğu il Ardahan oldu

TÜİK konut satış rakamlarını açıkladı. Konut satışının en fazla ve en az olduğu iller açıklandı. Peki, konut satışları düştü mü? En fazla evin satıldığı il hangisi? En az hangi şehirde konut satılıyor? Yabancılara konut satışı yüzde kaç? Detaylar haberimizde...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Mart ayı konut satış istatistiklerini duyurdu. Konut satışının en fazla ve en az olduğu iller belli oldu. Peki, Konut satışları ne durumda? En çok hangi şehirde konut satılıyor?

EN ÇOK KONUT SATAN İLLER SIRALAMASI

Konut satışlarında İstanbul 19 bin 40 konut satışı ve yüzde 18,1 ile en yüksek paya sahip olan şehir oldu.

İstanbul'u 9 bin 523 konut satışı ve yüzde 9,0 pay ile Ankara ve 6 bin 413 konut satışı ve yüzde 6,1 pay ile İzmir takip etti.

EN AZ KONUT SATIŞI OLAN ŞEHİRLER

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 23 konut ile Ardahan, 42 konut ile Bayburt ve 55 konut ile Hakkari oldu.

KONUT SATIŞLARI DÜŞTÜ MÜ?

TÜİK'in açıkladığı verilere göre konut satışları Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 azalışla 279 bin 604 oldu.

TÜRKİYE GENELİNDE İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI KAÇ OLDU?

İlk el konut satış sayısı 34 bin 399 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA KONUT SATIŞI YÜZDE KAÇ?

Yabancılara mart ayında bin 778 konut satışı gerçekleşti.