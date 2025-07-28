Konya Kelebekler Vadisi açık mı? Çalışma saatleri merak ediliyor

Türkiye'nin ilk ve Avrupa'nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip olan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, 60 türde 20 bin kelebeği ve 195 çeşit bitkiyle ziyaretçilerine tropikal bir deneyim sunuyor. Her yaştan ziyaretçiye açık olan Konya Kelebekler Vadisi çalışma saatleri araştırılıyor.

Konya’nın Selçuklu ilçesinde yer alan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, 2015’ten beri Türkiye’nin ilk kelebek bahçesi olarak hem yerli hem yabancı ziyaretçileri tropikal bir dünyaya davet ediyor. Ziyaret etmek isteyenler "Konya Kelebekler Vadisi açık mı, Pazartesi günü çalışıyor mu?" konularını araştırıyor.

KONYA KELEBEKLER VADİSİ AÇIK MI?

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, 2015 yılında Selçuklu Belediyesi tarafından açıldı. Şu anda aktif olarak ziyaretçilere hizmet veriyor ancak Pazartesi günleri bakım ve temizlik nedeniyle kapalı.

Konya Kelebekler Vadisi veya Tropikal Kelebek Bahçesi, salıdan pazara 09.30-17.30 saatleri arasında kapılarını açıyor.

Bahçenin tropikal ortamı, 28°C sabit sıcaklık ve yüzde 80 nem oranıyla kelebekler için ideal koşulları sağlıyor. Bu, Kostarika, Kenya, Filipinler gibi ülkelerden pupa evresinde getirilen kelebeklerin sağlıklı bir şekilde başkalaşımını tamamlamasını mümkün kılıyor.

Bahçe'de kelebeklerin yanı sıra 195 tür bitki de bulunuyor.

KONYA KELEBEKLER VADİSİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, pazartesi hariç her gün 09:30-17:30 saatleri arasında ziyaretçilere açık. Özellikle yaz aylarıyla birlikte yoğun ziyaretçi akışının olduğu belirtilirken sabah saatlerinin daha az kalabalık olduğu söyleniyor. Sosyal medyada yorum yapan kullanıcılar nemli ortama uygun kıyafetler giyilmesini öneriyor.

KONYA KELEBEKLER VADİSİ GİRİŞ ÜCRETİ

2025 yılında güncel ziyaretçi giriş ücretleri şu şekilde:

Yerli Ziyaretçi: 250 TL

Yerli Ziyaretçi Grup: (9+ Kişi): 200 TL

Öğrenci: 150 TL

Öğrenci Grup (9+ Kişi): 100 TL

Aile ile birlikte gelen 0-6 yaş çocuklar için ücretsiz.

Engelli ve 65 yaş: 100 TL

Refakatçi (Engelli kimliğinde refakatçi hakkı vardır yazanların refakatçisi ücretsizdir)

Şehit yakını (Anne, Baba, Eş ve Çocuk) ücretsiz.

Gazi ücretsiz.

Eğitim Sınıfı (Bahçe Gezisi): 100 TL

Eğitim Sınıfı (Eğitim Bedeli): 50 TL

Yabancı Ziyaretçi: 400 TL

Yabancı Ziyaretçi Grup: (9+ Kişi): 350 TL