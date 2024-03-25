Korkusuz Korkak filmi nerede, ne zaman çekildi?
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Korkusuz Korkak filmi 1979 yılında Anadolu Hisarı'nda çekildi.| Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu film bu akşam televizyonda gösterilmesiyle ne zaman, nerede çekildiği merak edildi. İşte, detaylar...
Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu komedi türündeki eski Türk filmi Korkusuz Korkak çekildiği yer, tarihi ve konusu araştırılıyor. Detaylar haberimizde...
KORKUSUZ KORKAK NEREDE ÇEKİLDİ?
Korkusuz Korkak filmi Beykoz ve Anadolu Hisarı semtlerinde çekildi.
NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
1979 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Natuk Baytan oturdu.
KONUSU NE?
Masa başı bir işte çalışan Mülayim, fakir bir adamdır. Ev sahibi evinden çıkmasını ister, iş arkadaşları tarafından ezilir. Zor bir dönemden geçerken 6 aylık ömrü kaldığını öğrenir ve kalan zamanını dilediği gibi yaşamak ister. Başından geçen komik olayları anlatan film komedi türündedir.
OYUNCULARI KİM?
Kemal Sunal
Turgut Özatay
Ayşin Atav
Nejat Gürçen
Hikmet Taşdemir
Zafer Önen
Hakkı Kıvanç
Belkıs Dilligil
Rıza Pekkutsal