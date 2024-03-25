Korkusuz Korkak filmi nerede, ne zaman çekildi?

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Mart 2024 23:42 - Güncelleme: 26 Mart 2024 00:01 - Güncelleme:

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Korkusuz Korkak filmi 1979 yılında Anadolu Hisarı'nda çekildi.| Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu film bu akşam televizyonda gösterilmesiyle ne zaman, nerede çekildiği merak edildi. İşte, detaylar...