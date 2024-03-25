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Korkusuz Korkak filmi nerede, ne zaman çekildi?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Korkusuz Korkak filmi nerede, ne zaman çekildi?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Korkusuz Korkak filmi 1979 yılında Anadolu Hisarı'nda çekildi.| Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu film bu akşam televizyonda gösterilmesiyle ne zaman, nerede çekildiği merak edildi. İşte, detaylar...

Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu komedi türündeki eski Türk filmi Korkusuz Korkak çekildiği yer, tarihi ve konusu araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

KORKUSUZ KORKAK NEREDE ÇEKİLDİ?

Korkusuz Korkak filmi Beykoz ve Anadolu Hisarı semtlerinde çekildi. 

NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

1979 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Natuk Baytan oturdu. 

KONUSU NE?

Masa başı bir işte çalışan Mülayim, fakir bir adamdır. Ev sahibi evinden çıkmasını ister, iş arkadaşları tarafından ezilir. Zor bir dönemden geçerken 6 aylık ömrü kaldığını öğrenir ve kalan zamanını dilediği gibi yaşamak ister. Başından geçen komik olayları anlatan film komedi türündedir. Korkusuz Korkak filmi nerede, ne zaman çekildi? - 1. Resim

OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal

Turgut Özatay

Ayşin Atav

Nejat Gürçen

Hikmet Taşdemir

Zafer Önen

Hakkı Kıvanç

Belkıs Dilligil

Rıza Pekkutsal

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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