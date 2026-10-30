KPSS 2026/2 merkezi atama takvimi! Merkezi atama tercihleri ne zaman alınacak?
Kamu kurumlarında memur olarak görev almak isteyen adayların yakından takip ettiği KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı)2026/2 merkezi atama takvimi ÖSYM tarafından duyuruldu. Belirlenen takvime göre, KPSS 2026/2 merkezi atama tercihleri aralık ayı itibariyle başlayacak. Peki, KPSS 2026/2 merkezi atama başvuruları ne zaman, hangi tarihte alınacak?
KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı)Ön Lisans sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler bir kez daha 2026/2 merkezi atama tercih tarihlerine çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 yılı yerleştirme takvimiyle 2.merkezi atama başvuru tarihleri de duyurulmuştu.
MERKEZİ ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Kamu kurum ve kuruluşlarının memur kadroları için KPSS 2026/2 merkezi yerleştirme tercih işlemleri 17 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak. Tercih bildirim süreci için son gün ise 24 Aralık 2026 Perşembe günü belirlendi.
Tercih yapacak adaylar, işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle bireysel olarak yapabilecek.