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KPSS 2026/2 merkezi atama takvimi! Merkezi atama tercihleri ne zaman alınacak?

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KPSS 2026/2 merkezi atama takvimi! Merkezi atama tercihleri ne zaman alınacak?
Başlık ResmiKPSS 2026/2 merkezi atama takvimi! Merkezi atama tercihleri ne zaman alınacak?

Kamu kurumlarında memur olarak görev almak isteyen adayların yakından takip ettiği KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı)2026/2 merkezi atama takvimi ÖSYM tarafından duyuruldu. Belirlenen takvime göre, KPSS 2026/2 merkezi atama tercihleri aralık ayı itibariyle başlayacak. Peki, KPSS 2026/2 merkezi atama başvuruları ne zaman, hangi tarihte alınacak?

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KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı)Ön Lisans sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler bir kez daha 2026/2 merkezi atama tercih tarihlerine çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 yılı yerleştirme takvimiyle 2.merkezi atama başvuru tarihleri de duyurulmuştu.

KPSS 2026/2 merkezi atama takvimi! Merkezi atama tercihleri ne zaman alınacak?
Başlık ResmiKPSS 2026/2 merkezi atama takvimi! Merkezi atama tercihleri ne zaman alınacak?

MERKEZİ ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Kamu kurum ve kuruluşlarının memur kadroları için KPSS 2026/2 merkezi yerleştirme tercih işlemleri 17 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak. Tercih bildirim süreci için son gün ise 24 Aralık 2026 Perşembe günü belirlendi.

Tercih yapacak adaylar, işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle bireysel olarak yapabilecek.

Editör : ÖZGE YİĞİT | Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT
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