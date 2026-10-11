2026 KPSS ( Kamu Personel Seçme Sınavı)Lisans sonuçlarının ilan edilmesi ardından gözler branş bazında sıralamalara çevrildi. Kamu kurumlarında memur olmak isteyen lisans mezunları, sınav puanlarının yanı sıra kendi mezuniyet alanlarındaki sıralamaları merak ediyor. Peki, 2026 KPSS Lisans branş bazında sıralamalar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte KPSS branş sıralamasında son durum...

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ÖSYM, 2026 KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) Lisans sonuçlarını 7 Ekim'de adayların erişimine açtı. Lisan sonuçlarının ardından gündeme gelen konulardan biri de branş bazında sıralamalar oldu. ÖSYM tarafından yayımlanması beklenen listelerin erişime açılmasıyla adaylar, kendi alanlarındaki başarı sıralarını öğrenebilecek.

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Aynı branşta sınava giren adayların başarı sıralarını gösteren listeler henüz yayımlanmadı. Branş bazındaki sıralamaların açıklanacağı tarihe ilişkin de resmî bir duyuru yapılmadı. ÖSYM, genellikle sonuçların ilan edilmesinden sonraki ilk 3 ila 7 gün içerisinde branş bazında sıralamaları hazırlayarak adayların erişimine sunuyor.

KPSS branş sıralamasında son durum...2026 KPSS branş bazında sıralamaları belli oldu mu?

BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NEDİR?

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz.



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