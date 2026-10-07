2026-KPSS Lisans Sınavı (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi) sınav sonuçlarının ilan edilmesi ardından gözler taban puanlara çevrildi. Memur adaylarının katılım gösterdiği KPSS'nin atama puanları kadro ve şehirlere göre farklılık gösteriyor. ÖSYM'nin resmi adresinden yapılan sayısal veriler paylaşımında taban puanlara yer verilmişti. Peki, KPSS en düşük ve en yüksek atama puanı kaç?

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ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 6 Eylül'de uygulanan 2026-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 12-13 Eylül'de uygulanan Alan Bilgisi Oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı. Sonuçların ilanı ardından gözler atama puanlarına çevrildi. İstedikleri bölümlere puanlarının yetip yetmediğini öğrenmek isteyen memur adayları, sayısal verileri inceliyor. Atamalarda kadro sayısı, tercih edilen kurumun özel şartları ve yerleşilecek şehrin durumu gibi birçok faktör etkili oluyor. Peki, KPSS en düşük ve en yüksek atama puanı kaç?

"KPSS-2026/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler" ÖSYM resmi internet adresi üzerinden paylaşıldı. ÖSYM adresi üzerinden geçmiş yıllara ait merkezi ve ek yerleştirme sonuçları ile en küçük/en büyük puanları içeren tablolara (Örn: Tablo-3A) ulaşabilirsiniz.

KPSS EN DÜŞÜK-EN YÜKSEK PUANLAR

KPSS LİSANS 2026 taban puanları... KPSS en düşük ve en yüksek atama puanı kaç?

KPSS LİSANS 2026 taban puanları... KPSS en düşük ve en yüksek atama puanı kaç?

KPSS LİSANS 2026 taban puanları... KPSS en düşük ve en yüksek atama puanı kaç?

KPSS LİSANS SAYISAL BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYIN

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