2026 KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) oturumlarının sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte ÖSYM’nin merkezi yerleştirme takvimi yeniden gündeme geldi. ÖSYM, merkezi yerleştirmeleri yılda iki kez, genellikle temmuz ve aralık aylarında yapıyor. Yılın ilk yerleştirmesinin ardından gözler ikinci yerleştirme için tercihlerin ne zaman başlayacağına çevrildi.

Kaydet a- | +A

Kamu kurumlarında görev almak isteyen lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları, KPSS 2026/2 merkezi yerleştirmeleri için sürecin başlatılmasını bekliyor. ÖSYM yayımladığı takvimle merkezi atama tarihlerini duyurmuştu ancak ercih kılavuzuyla ayrıntılar netleşecek. Adaylar, tercih döneminde öğrenim düzeylerine ve KPSS puanlarına uygun kadroları seçebilecek. Peki, KPSS 2026/2 tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?

KPSS merkezi atamalar ne zaman? ÖSYM 2026/2.merkezi atama tarihi

2026/2 MERKEZİ ATAMA TAKVİMİ

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav ve yerleştirme takvimine göre KPSS 2026/2 merkezi yerleştirme tercihleri 17 Aralık-24 Aralık 2026 tarihleri arasında alınacak. Adaylar tercih ekranı açıldıktan sonra başvurularını gerçekleştirebilecek.



Tercih işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların tercih kılavuzunda belirtilen koşulları dikkatle incelemesi ve nitelik kodlarına uygun kadroları seçmesi gerekiyor.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala