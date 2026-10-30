2026-KPSS Ön Lisans Sınavı’nın değerlendirme işlemleri tamamlandı. Sonuçların açıklanması ardından gündeme gelen konulardan biri de KPSS ön lisans atama puanları oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzunda arasında ön lisans düzeyindeki boş kontenjanlar, kadro dağılımları ve taban puanlar yer alıyor. Peki, KPSS ön lisans atama puanı kaç? 50-60-70-80 puanla memur olunur mu?

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KPSS ön lisans sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kamu kurumlarında çalışmak isteyen adaylar, aldıkları puanın atama için yeterli olup olmadığını araştırıyor. KPSS ön lisans puanıyla alım yapılan kadro ve pozisyonlar arasında memur, tekniker, sağlık teknikeri, kondoktör, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför ve itfaiyeci bulunuyor. Branşlara göre, atama puanları değişiklik gösteriyor. Geçmiş yerleştirmeler bazı kadrolarda 70’in altında puanlarla yerleşildiğini gösterirken, atanma koşulları kurum, unvan, kontenjan ve mezuniyet şartlarına göre değişiyor.

"KPSS-2026/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ön Lisans)" kılavuzu yeni dönem atamaları için yol gösterici oluyor. 60–69 puan aralığında yerleşme örnekleri bulunuyor. KPSS-2026/1 ön lisans yerleştirmesinde bazı kadro ve pozisyonların taban puanları şöyle gerçekleşti:

KPSS ön lisans atama puanları! 50-60-70-80 puanla memur olunur mu?

KPSS ön lisans atama puanları! 50-60-70-80 puanla memur olunur mu?

KPSS ön lisans atama puanları! 50-60-70-80 puanla memur olunur mu?





| Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT Editör : ÖZGE YİĞİT Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT

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