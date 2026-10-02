Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca gerçekleştirilecek 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans Sınavı'na (2026-KPSS Ön Lisans) kısa bir süre kala gözler bir kez daha sınav sürecine çevrildi. Sınavın başlangıç ve binaya son giriş saatlerine yayımlanan kılavuzda yer verilmişti. Peki, KPSS Ön Lisans ne zaman, saat kaçta yapılacak?

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) ön lisans düzeyinde uygulanacak 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (2026-KPSS Ön Lisans) için son kontrollerini yapan adaylar bir yandan da sınav saati ve süresini araştırıyor.Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan, binaya giriş saatini geçiren adaylar sınava alınmayacak.

KPSS Ön Lisans ne zaman, saat kaçta yapılacak? Sınavın başlangıç ve binaya son giriş saatleri açıklandı

KPSS ÖN LİSANS SINAVI BAŞLANGIÇ VE SON GİRİŞ SAATİ

2026-KPSS Ön Lisans Sınavı için adaylar, 4 Ekim'de saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak .Sınav saat 10.15'te başlayacak. 130 Dakika sürecek olan sınavda 120 soru sorulacak.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI

ÖSYM, KPSS Ön Lisans adaylarının sınava girecekleri bina, salon ve sıra bilgilerini gösteren Sınava Giriş Belgelerini 24 Eylül 2026 tarihi itibarıyla erişime açılmıştı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 24 Eylül 2026 tarihi itibariyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek

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