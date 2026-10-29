KPSS ön lisans sonuçları, 4 Ekim'de sınava katılan adayların gündeminde. ÖSYM tarafından açıklanacak sonuçların erişime açılıp açılmadığı, sonuç ekranına nasıl girileceği ve KPSS P93 puanlarının nereden görüntüleneceği araştırılıyor.

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2026 KPSS Ön Lisans sınavının ardından sonuç bekleyişinde sona yaklaşıldı. Kamu kurumlarının personel alımlarını takip edecek adaylar, ÖSYM'nin sonuç duyurusunu ve sorgulama ekranını yakından izliyor. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar doğru ve yanlış cevap sayılarını ve KPSS puanlarını görüntüleyebilecek.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre sonuçların 30 Ekim 2026 Cuma günü erişime açılması planlanıyor. KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayların Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları ile KPSS puanları sonuç ekranında yer alacak. Adayların puanlarını öğrendikten sonra kamu kurumlarının personel alımı ilanları ve ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzlarını takip etmesi gerekecek.

KPSS ön lisans sonuç ekranı! KPSS ön lisans sonuçları açıklandı mı?

KPSS ÖN LİSANS SONUÇ EKRANI

KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandığında adaylar ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulama yapabilecek. Sisteme giriş için T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresi kullanılacak. Sonuç ekranında adayın sınavdaki doğru ve yanlış cevap sayılarının yanı sıra hesaplanan KPSS puanı da görüntülenebilecek.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 Cuma günü açıklanacak. Sonuçların erişime açılacağı saate ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

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