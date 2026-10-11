ÖSYM tarafından iki yıllık aralıklarla gerçekleştirilen KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) ön lisans oturumu geride kaldı. Memur olmak isteyen adayların katılım sağladığı KPSS ön lisans sınavı sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu. Adaylar sonuç ekranında puan durumu ve sıralamasını görüntüleyebilecek. Peki, KPSS ön lisans sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

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KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) 2026 lisans sınavı sonuçlarının ilan edilmesi ardından gözler ön lisans sınav sonuç tarihine çevrildi. Lefkoşa ile birlikte Türkiye genelindeki 81 ilde gerçekleştirilen sınavda ter döken adaylar, sonuç bilgisi için ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı) takvimini araştırıyor.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam edecek.

KPSS ön lisans sonuç takvimi! KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK

Adaylar, KPSS ön lisans sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

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