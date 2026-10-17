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KPSS ön lisans sonuçları için sayılı gün kaldı! 2026 KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

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KPSS ön lisans sonuçları için sayılı gün kaldı! 2026 KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
Başlık ResmiKPSS ön lisans sonuçları için sayılı gün kaldı! 2026 KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans sınavı ekim ayının ilk haftasında yapılmıştı. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle adayların sonuç beklentisi artış gösterdi. ÖSYM yıl içerisinde gerçekleştireceği sınavların tarihi ve sonuç tarihini paylaşmıştı. KPSS lisans sonuçları ardından sıra ön lisans sonuçlarında. Peki, 2026 KPSS ön lisans sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

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KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) Ön Lisans sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Ön lisans sonuçları sınavın gerçekleştirildiği ay (ekim) içerisinde sonuçlar duyurulacak. Optik formların taranması, sınav itiraz süreçlerinin değerlendirilmesi ve sapma hesaplamalarının tamamlanması ardından sonuç duyurusu paylaşılacak.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 yılı takviminde yer alan bilgiye göre KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, açıklandığı andan itibaren ÖSYM'nin resmi sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilirler.

KPSS ön lisans sonuçları için sayılı gün kaldı! 2026 KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
Başlık ResmiKPSS ön lisans sonuçları için sayılı gün kaldı! 2026 KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınav değerlendirilmesi ardından kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yönelik tercih maratonu başlayacak. KPSS-2026/2 tercihleri ise 17 Aralık'ta başlayacak. Adaylar, yayımlanacak KPSS-2026/2 Tercih Kılavuzu ile işlemlerini gerçekleştirebilecek. Adaylar puanlarına, nitelik kodlarına ve mezuniyet alanlarına uygun kadroları tercih listelerini şekillendirebilecek.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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