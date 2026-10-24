KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) önlisans sonuçları, sınava katılan adayların gündeminde yer alıyor. Memuriyet başvurularında kullanılacak KPSS puanlarını ve tercih sürecine hazırlık yapmak isteyen adaylar, KPSS ön lisans sonuç duyurusunu bekliyor. Yayımlanan takvimde KPSS ön lisans sonuç tarihi de yer almıştı. Peki, KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan 2026 Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-KPSS) ön lisans oturumu ekim ayının ilk haftasında gerçekleştirildi. Ön lisans düzeyince gerçekleştirilen sınavın sonuçları için artık sayılı gün kaldı. Adaylar, ekim ayında girdiklerin sınavın sonuçlarını yine ekim ayı içerisinde öğrenebilecek. ÖSYM KPSS ön lisans sonuçları için ekim ayının son haftasını işaret etti.

KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2026 KPSS sonuç takvimi

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan takvimin işlemesi halinde adaylar KPSS ön lisans sonuçlarını 30 Ekim Cuma günü sonuç ekranına giriş yaparak puanlarını görüntüleyebilecek. Adayların çeşitli platformlarda yer alan doğrulanmamış iddialar yerine ÖSYM'nin resmi açıklamalarını dikkate alması önem taşıyor.ÖSYM'nin sınav takviminde bir değişiklik yapması durumunda güncel bilgi kurumun resmi kanalları üzerinden paylaşılacak. Sonuçlar açıklandığında adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle sonuç ekranına giriş yapabilecek.

KPSS ÖN LİSANS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam edecek.

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