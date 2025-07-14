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Kredi yapılandırması ne zaman başlayacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kredi yapılandırması ne zaman başlayacak?
Bankacılık, BDDK, Kredi Kartı, İhtiyaç Kredisi, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

BDDK, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını ödeyemeyenler yapılandırma kapsamını güncelledi. 48 ay vadeli ödeme fiyatı ile borçlulara kolaylık sağlaması için gelen kredi yapılandırması ne zaman başlayacak merak ediliyor.

Milyonları ilgilendiren kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmalarının kapsamı genişletildi. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 12 Temmuz 2025’te Resmi Gazete’de yayımlanan kararla kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yeniden yapılandırılmasına yönelik düzenleme getirdi. Peki, Kredi yapılandırması ne zaman başlayacak?

KREDİ YAPILANDIRMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

BDDK'nın 12 Temmuz 2025 tarihli kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bireysel müşterilerin 3 ay içinde yapılandırma başvurusunda bulunması gerekiyor.

Yapılan açıklamada, "Yapılandırmadan dönem borcunu kısmen ya da tamamen ödeyemeyen bireysel kredi kartı müşterileri, anapara ve/veya faiz ödemeleri geciken ihtiyaç kredisi müşterileri, daha önce yeniden yapılandırılmış bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi müşterileri yararlanabilecektir." denildi.

Kredi yapılandırması ne zaman başlayacak? - 1. Resim

KREDİ VE KREDİ KARTI YAPILANDIRMASI KİMLERİ KAPSIYOR?

Yeni düzenleme, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını ödemekte zorlanan kitleye hitap ediyor. Buna göre artık sadece asgari tutarı ödeyemeyenler değil dönem borcunun tamamını veya bir kısmını ödeyemeyen bireysel kredi kartı sahipleri de yapılandırmadan faydalanacak. 

İhtiyaç kredisi yapılandırmasından ise artık 30 günü aşan değil her türlü gecikmiş ödeme olarak güncellendi.

Kredi yapılandırması ne zaman başlayacak? - 2. Resim

KREDİ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, kredi çekilen banka şubeleri, internet bankacılığı veya mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştiriliyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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