Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan evleniyor mu? 'Soyadını değiştirmek isterdim' cevabıyla gündeme gelmişti

Son zamanların dikkatleri üzerine çeken çifti Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan evleneceği yönünde iddialar ortaya atıldı. Ünlü oyuncu Kubilay Aka çıktığı programda Hafsanur Sancaktufan için 'Soyadını değiştirmek isterdim' demişti.

Siyah Kalp dizisinin sevilen oyuncusu Hafsanur Sancaktutan, meslektaşı Kubilay Aka ile geçtiğimiz Ağustos ayında yeni bir aşka yelken açmıştı.

İlişkilerini sosyal medya hesapları üzerinden paylaştıkları bir resimle duyuran çiftle ilgili gündeme bomba gibi düşen yeni bir iddia ortaya atıldı.

KUBİLAY AKA VE HAFSANUR SANCAKTUTAN EVLENİYOR MU?

Kubilay Aka, sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'a romantik bir evlilik teklifinde bulunduğu iddia edildi. Sancaktutan’ın bu teklifi kabul ettiği, ancak yüzüğü fark edenlerin sorularını geçiştirdiği öne sürüldü.

Evlilik teklifinin yalnızca çiftin en yakın çevresi tarafından bilindiği belirtilse de şu an için evleneceklerine dair kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

"5-6 YILDIR TANIŞIYORDUK"

Kubilay Aka, geçtiğimiz haftalarda İbrahim Selim’in YouTube programına konuk olarak Hafsanur Sancaktutan ile tanışma hikayesini anlatmıştı.

Aka, "5-6 sene önce bir reklam filminde beraber oynarken tanıştık ama o zaman aramızda hiç böyle bir şey olmadı. Sonra da aynı ajansta olduğumuz için etkinliklerde bir araya geliyorduk. Hiç birbirimize öyle bakmamıştık," ifadelerini kullanmıştı.

"Sonra ben öyle bakmış bulundum," diyen Aka, sözlerine şu şekilde devam etmişti: "Ben tavladım diyebiliriz. Hiç istemiyordu, uğraştım bayağı. Üzerime yapışan çapkınlık imajının farkındaydı. Bir korku olabilirdi güven adına ama onları aştık. Son bir senedir birbirimize gayet güzel ifade ediyoruz kendimizi."

"SOYADINI DEĞİŞTİRMEK İSTERDİM"

Ünlü oyuncu, sevgilisi Hafsanur Sancaktutan hakkında yaptığı başka bir açıklamada ise, “Soyadını değiştirmek isterdim” demişti.

Bu açıklama baz alındığında çiftin evlenmek istediğine dair yorum yapılırken bazıları ise Aka’nın sadece Sancaktutan’ın soyadını uzun bulduğunu düşündü.