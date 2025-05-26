Kurban alırken nelere dikkat edilmeli? Kurban Bayramı için son 1 hafta!

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurbanlık alırken dikkat edilmesi gereken konular ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Hayvanın dini şartlara uygunluğu, sağlık durumu ve fiyatı bu yıl da en çok sorgulanan konular arasında yerini aldı. Peki kurban alırken dikkat edilmesi gerekenler neler?

Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlar hem dini vecibelerini yerine getirmek hem de doğru kurbanlığı seçmek için araştırmalarını yoğunlaştırdı. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2025 Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi sona erecek.

KURBAN ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kurbanlık hayvan alırken dikkat edilmesi gereken konular şunlardır:

Kurban niyetiyle hayvan alınmalı ve keserken tekrar niyet edilmesi zorunlu olmasa da, vekalet verirken niyet mutlaka belirtilmelidir.

Canlı hayvan tartılarak fiyatlandırılamaz. Alım-satım işlemi bütün hayvan için yapılmalı; tartı üzerinden fiyat biçmek dinen uygun değildir.

Ortaklıkla alınan hayvanlarda hisseler eşit olmalı ve herkesin hissesi yedide birden az olmamalıdır.

Eşit şekilde ödeme yapıp, kurban kesmeden önce “şu benim, şu senin” gibi paylaşımlar yapmak caizdir.

Kurban kredi kartıyla ya da veresiye alınabilir. Ancak faizli borçla alınması dinen uygun değildir.

İki kişinin kurbanı karışırsa, herkes kendi hayvanını tanıyorsa onun kesimi geçerli olur.

Eğer kurbanlık birbirini öldürürse, sahibi diğerine ödeme yapamaz. Zarar, kurban ibadetine zarar verir.

Niyet değiştirerek kurban, adak ya da akika olarak kesim yapılabilir.

Başkasına ait bir hayvan izinsiz kesilirse ve sahibi bunu kabul etmezse kurban geçersiz olur.

Emanet hayvanlar kurban olarak kesilemez.

Kurban alırken gösterişten uzak, sadece Allah rızası gözetilmelidir.

Evde beslenen hayvan da kurban olarak kesilebilir. Kurbanın illa parayla alınmasına gerek yoktur.

Gasp edilen hayvan, değer ödenirse kesilebilir ama bu günah için ayrıca tövbe gerekir.

Borcu olan fakir, önce borcunu ödemeli; aksi halde kurban kesmesi farz olmaz.

Kurbanlık doğurursa, fakir olan kişi doğan yavruyu da kurban eder; zengin için bu geçerli değildir.

Büyükbaş hayvanlara farklı niyetlerle ortak olunabilir (adak, akika vs.).

HANGİ HAYVANLAR KURBAN EDİLİR?

Kurban ibadeti için koyun, keçi, inek, boğa, manda, dana, düve, deve ve tosun gibi hayvanlar tercih edilir. Ancak bazı şartlar da aranır: