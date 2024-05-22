Kuruluş Osman’da Holofira karakterini Ecem Sena Bayır oynuyor

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Mayıs 2024 22:08 - Güncelleme: 22 Mayıs 2024 22:16 - Güncelleme:

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ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman'da yer alan Holofira karakteri gündemde yer alırken seyirciler kim oynuyor, öldü mü sorularını araştırmaya başladı. Yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgiyle takip edilen dizinin Holofira karakteri hakkında...