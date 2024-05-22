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Kuruluş Osman’da Holofira karakterini Ecem Sena Bayır oynuyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kuruluş Osman’da Holofira karakterini Ecem Sena Bayır oynuyor
Dizi, Oyuncular, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman'da yer alan Holofira karakteri gündemde yer alırken seyirciler kim oynuyor, öldü mü sorularını araştırmaya başladı. Yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgiyle takip edilen dizinin Holofira karakteri hakkında...

20 Kasım 2019 tarihinde ilk bölümü ile ekranlara gelen dizi gündemde yer almaya devam ederken karakterlerin gerçek hayatta kim oldukları da araştırıldı. Holofira (Nilüfer Hatun) karakterine dair bilgiler...

Dizide, Holofira'yı Ecem Sena Bayır oynuyor.

Kuruluş Osman’da Holofira karakterini Ecem Sena Bayır oynuyor - 1. Resim

Bayır, 11 Nisan 1996 yılında Beyoğlu'nda dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Dilbilimi Bölümü'nden mezun olan isim çeşitli projelerde yer aldı.

Yer alan diğer isimler ise şöyle:

Burak Özçivit, Ragıp Savaş, Nurettin Sönmez, Emre Basalak, Özge Törer, Buse Arslan Akdeniz, Açelya Özcan, Yiğit Uçan, Burak Çelik, Celal Al, Tolga Akkaya, Çağrı Şensoy, Atilla Güzel, Yeşim Ceren Bozoğlu, Erkan Avcı, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Tamer Yiğit, Seray Kaya, Emin Gürsoy, Kanbolat ve Görkem Arslan.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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