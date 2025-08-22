Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Kuzey Tunçelli kimdir, kaç yaşında, nereli? İkinci kez Dünya Gençler Şampiyonu oldu!

Kuzey Tunçelli kimdir, kaç yaşında, nereli? İkinci kez Dünya Gençler Şampiyonu oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kuzey Tunçelli kimdir, kaç yaşında, nereli? İkinci kez Dünya Gençler Şampiyonu oldu!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk yüzme tarihine adını altın harflerle yazdırmaya devam eden Fenerbahçeli milli sporcu Kuzey Tunçelli, bir kez daha dünya sahnesinde büyük bir başarıya imza attı. Romanya’nın Otopeni kentinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası’nda 800 metre serbest yarışında 7:46.52’lik derecesiyle altın madalya kazanan Tunçelli, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu olmayı başardı.

2025 Dünya Gençler Şampiyonası’nda bir kez daha zirveye çıkan Kuzey Tunçelli, ikinci kez Dünya Gençler Şampiyonu unvanını elde ederek Türk spor tarihine geçti. 

Kuzey Tunçelli kimdir, kaç yaşında, nereli? İkinci kez Dünya Gençler Şampiyonu oldu! - 1. Resim

KUZEY TUNÇELLİ KİMDİR?

Kuzey Tunçelli Türk yüzme tarihinde şimdiden iz bırakmaya başlayan genç bir sporcudur. Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde kariyerini sürdüren Tunçelli uzun mesafe serbest stil yarışlarında elde ettiği derecelerle hem Türkiye’nin hem de dünya yüzme camiasının dikkatini üzerine çekmiştir.

Kuzey Tunçelli olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmiş, Avrupa ve dünya şampiyonalarında birçok kez altın madalya kazanarak Türkiye’yi gururlandırmıştır. 1500 metre ve 800 metre serbestte kırdığı derecelerle sadece madalyalarla yetinmemiş, aynı zamanda rekorlara da imza atmıştır.

Kuzey Tunçelli kimdir, kaç yaşında, nereli? İkinci kez Dünya Gençler Şampiyonu oldu! - 2. Resim


KUZEY TUNÇELLİ KAÇ YAŞINDA?

30 Ağustos 2007 doğumlu olan Kuzey Tunçelli 17 yaşında. Kuzey Tunçelli hem Avrupa hem de Dünya Gençler Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak Türkiye’nin en başarılı genç yüzücülerinden biri olmayı başarmıştır.

Kuzey Tunçelli kimdir, kaç yaşında, nereli? İkinci kez Dünya Gençler Şampiyonu oldu! - 3. Resim

KUZEY TUNÇELLİ NERELİ?

Kuzey Tunçelli Kocaeli doğumludur. Yüzmeye 8 yaşında Kocaeli Yıldızlar Yüzme Kulübü’nde başlamış ve kısa sürede dikkat çeken bir yetenek olarak uluslararası başarılar elde etmiştir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İstanbullular dikkat! Pazar günü ve 30 Ağustos'ta bu yollar trafiğe kapatılacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çorum FK - Sarıyer maçı hangi kanalda, saat kaçta? - HaberlerÇorum FK - Sarıyer maçı hangi kanalda, saat kaçta?29 Ağustos resmi tatil mi, yarım gün mü olacak? 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi merak edildi! - Haberler29 Ağustos resmi tatil mi, yarım gün mü olacak? 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi merak edildi!Poizi kimdir, Ebo'nun nesi olur, kaç yaşında? İşte genç rapçinin gerçek adı - HaberlerPoizi kimdir, Ebo'nun nesi olur, kaç yaşında? İşte genç rapçinin gerçek adıBİM kırtasiye ürünleri kataloğu çıktı! İşte fiyat listesi - HaberlerBİM kırtasiye ürünleri kataloğu çıktı! İşte fiyat listesiHakem heyeti ne zaman karar verecek, memur toplu sözleşme zammı belli oldu mu? - HaberlerHakem heyeti ne zaman karar verecek, memur toplu sözleşme zammı belli oldu mu?Aziz İhsan Aktaş kimdir, ne ile suçlanıyor? Ev hapsi kaldırıldı - HaberlerAziz İhsan Aktaş kimdir, ne ile suçlanıyor? Ev hapsi kaldırıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...