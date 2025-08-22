Kuzey Tunçelli kimdir, kaç yaşında, nereli? İkinci kez Dünya Gençler Şampiyonu oldu!
Türk yüzme tarihine adını altın harflerle yazdırmaya devam eden Fenerbahçeli milli sporcu Kuzey Tunçelli, bir kez daha dünya sahnesinde büyük bir başarıya imza attı. Romanya’nın Otopeni kentinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası’nda 800 metre serbest yarışında 7:46.52’lik derecesiyle altın madalya kazanan Tunçelli, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu olmayı başardı.
2025 Dünya Gençler Şampiyonası’nda bir kez daha zirveye çıkan Kuzey Tunçelli, ikinci kez Dünya Gençler Şampiyonu unvanını elde ederek Türk spor tarihine geçti.
KUZEY TUNÇELLİ KİMDİR?
Kuzey Tunçelli Türk yüzme tarihinde şimdiden iz bırakmaya başlayan genç bir sporcudur. Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde kariyerini sürdüren Tunçelli uzun mesafe serbest stil yarışlarında elde ettiği derecelerle hem Türkiye’nin hem de dünya yüzme camiasının dikkatini üzerine çekmiştir.
Kuzey Tunçelli olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmiş, Avrupa ve dünya şampiyonalarında birçok kez altın madalya kazanarak Türkiye’yi gururlandırmıştır. 1500 metre ve 800 metre serbestte kırdığı derecelerle sadece madalyalarla yetinmemiş, aynı zamanda rekorlara da imza atmıştır.
KUZEY TUNÇELLİ KAÇ YAŞINDA?
30 Ağustos 2007 doğumlu olan Kuzey Tunçelli 17 yaşında. Kuzey Tunçelli hem Avrupa hem de Dünya Gençler Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak Türkiye’nin en başarılı genç yüzücülerinden biri olmayı başarmıştır.
KUZEY TUNÇELLİ NERELİ?
Kuzey Tunçelli Kocaeli doğumludur. Yüzmeye 8 yaşında Kocaeli Yıldızlar Yüzme Kulübü’nde başlamış ve kısa sürede dikkat çeken bir yetenek olarak uluslararası başarılar elde etmiştir.