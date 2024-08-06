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Parola; asla bırakma! Havuzdaki gururumuz Kuzey Tunçelli'nin hikayesi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Parola; asla bırakma! Havuzdaki gururumuz Kuzey Tunçelli&#039;nin hikayesi

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Marmara depreminde 26 sporcusunu kaybeden antrenörü Aykut Çelik’in ellerine teslim olan Kuzey, karşısında “Asla bırakma” yazılı pankarta bakarak Paris’e hazırlandı.

Kuzey Tunçelli… Henüz 16 yaşında ve olimpiyatlarda finalde yüzen ilk Türk sporcusu… Final yüzmek başlı başına bir başarıyken 1.500 metrede 14,41,22’lik dereceyle olimpiyat beşincisi oldu havuzun yeni prensi. Bunu, kendisine ait olan dünya gençler rekorunu da kırarak yaptı üstelik. Yarışı birinci bitiren ABD’li Boby Finke de 14,30,67 ile dünya rekoruna imza attı o yarışta. Peki, daha 16 yaşındaki Kuzey nasıl oldu da olimpiyat madalyası kovalayan bir makineye dönüştü? Onun cevabı ailesinde ve Türkiye’nin en tecrübeli yüzme antrenörü Aykut Çelik’te gizli…

BU ÇOCUKTA İŞ VAR

Marmara Depremi’nde 26 sporcusunu kaybeden Poyrazspor Yüzme Kulübü’nün küllerinden doğan Yıldızlar Yüzme Kulübü’nün teknik direktörlüğünü de yapan Çelik, müthiş bir potansiyel gördüğü Kuzey’i ailesinden almış, “Onu bana bırakın” demiş; “Bu çocukta bir olimpiyat şampiyonunun yetenekleri var.”

Paris’e 63 günlük bir kampla hazırlanmışlar, ailesinden uzakta. Havuzun karşısında “Asla bırakma” yazıyor. O pankarta bakarak durmadan, dinlenmeden çalışmış Kuzey. Ve işte sonuç; dalında dünyanın en iyi beş isminden biri artık Kuzey Tunçelli…

Parola; asla bırakma! Havuzdaki gururumuz Kuzey Tunçelli'nin hikayesi - 1. Resim

2028’DE ALTIN OLACAK

“Bu daha başlangıç” diyen Kuzey Tunçelli, “Beni artık hep buralarda göreceksiniz” diye eklemeyi unutmazken antrenörü Aykut Çelik “2028’deki hedefimiz olimpiyat altını” diyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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