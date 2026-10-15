KYK burs başvuru sonuçları, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için burs ve öğrenim kredisi başvurusu yapan öğrencilerin gündeminde. Başvurular devam ederken sonuçların hangi tarihte açıklanacağı, değerlendirme sürecinin nasıl yapılacağı ve sonuçların nereden sorgulanacağı araştırılıyor.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 12 Ekim’de başlatılan 2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları için süreç devam ediyor. Üniversite öğrencileri e-Devlet üzerinden başvurularını tamamlarken bir yandan da değerlendirme takvimi ve sonuç açıklama tarihine odaklandı.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulmadı. Başvuru sürecinin 16 Ekim Cuma günü saat 23.59’da sona ermesinin ardından öğrencilerin ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına ilişkin bilgiler kamu kurumlarından alınan verilerle karşılaştırılarak değerlendirilecek. GSB’nin resmi bilgilendirmesine göre değerlendirme sonucunda bütçe imkanları doğrultusunda şartları sağlayan öğrencilere burs, diğer uygun öğrencilere ise öğrenim kredisi tahsis ediliyor.

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sonuçlar açıklandığında burs veya kredi almaya hak kazanan öğrenciler e-Devlet üzerinden bilgilendirilecek. Burs ya da kredi tahsis edilen öğrencilerin ödeme alabilmesi için sonuç ekranında belirtilen tarihler içerisinde taahhütname onayını tamamlaması gerekiyor. Taahhütnameyi onaylamayan öğrencilere ödeme yapılmıyor.

BURS/KREDİ BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR MU?

2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 12 Ekim’de başlatılan başvurular 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 23.59’da sona erecek. İlk kez yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler, ara sınıfta eğitimine devam edenler ve yurt dışında yükseköğrenim gören Türk vatandaşları başvuruda bulunabiliyor.

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