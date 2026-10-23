Öğrencilerin burs desteğinde öncelikli tercihi olan KYK (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü) 2026-2027 eğitim öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi başvurularını aldı. Ekim ayının ortalarında tamamlanan burs başvuru süreci ardından gözler sonuç duyurusuna çevrildi. Hem karşılıksız burs hem de kredi kazanan öğrencileri KYK belirleyecek. Değerlendirmelerinde tamamlanması ardından sonuçlar online olarak ilan edilecek. Peki, KYK burs/kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) her yıl belirlediği takvim çerçevesinde burs/kredi başvurularını alıyor. Bu yıl 2026-2027 eğitim yılı KYK burs ve kredi başvuruları 12-16 Ekim 2026 tarihlerinde alındı. Başvuru sonuçlarının üzerinden günler geçmesi nedeniyle üniversite öğrencilerinin sonuç beklentisi arttı.



2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler, halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları burs/kredi desteğinden faydalanabilecek. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisi ile başvuran öğrencilerin burs/kredi başvuruları geçersiz sayılacak.

KYK burs/kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2026/2027 dönemi KYK burs sonuç takviminde

KYK BURS/KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), yeni dönem burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz bilgi vermedi. Ancak geçen yılın takvimi, bu yıl sonuçların ne zaman açıklanabileceğine dair ipucu sunuyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı GSB burs ve öğrenim kredisi başvuruları 17 Ekim’e kadar alınmış, sonuçlar ise 4 Kasım 2025’te açıklanmıştı. Bu yıl da benzer takvimin işlemesi halinde KYK burs başvurularının kasım ayının ilk haftasında ilan edilmesi bekleniyor.

Burs veya kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin ise önce anne veya babalarının e-Devlet'i üzerinden veli onayı vermesi, ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayı vermesi gerekecek.

KYK burs/kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2026/2027 dönemi KYK burs sonuç takviminde



ÖNCELİKLİ BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER

• Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri

• Gazinin kendisi veya bekar çocukları

• Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğu tespit edilenler

• Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi

• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar

• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar

• Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular

• Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler

TAAHHÜTNAME ONAYI YAPMAYAN ÖĞRENCİLERE ÖDEME YAPILMAYACAK

Burs veya kredi tahsis edilen;

- 18 yaş ve üzerinde olan öğrencilerin taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığımız linkine ulaşarak e-Devlet şifresi ile onaylaması,

- 15/18 yaş aralığındaki öğrencilerin taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığımız linkine ulaşarak önce anne veya babasının e-Devlet şifresi ile veli onayı vermesinin ardından kendi e-Devlet şifresi ile onaylaması,

- 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrencilerin ise anne veya babaları şayet her ikisi de vefat etmiş ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri/Yurt Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini yetkili memur önünde ıslak imza ile imzalamaları gerekmektedir.

Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere burs veya kredi ödenmemekte, ayrıca bildirim yapılmamaktadır.



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