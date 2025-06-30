Öğrenciler, KYK yurduna girişlerinde zamanında yatırılmayan yurt ücretleri veya yurda verecekleri zarar ihtimali göz önünde bulundurularak depozito yatırıyor. Eğitim öğretim döneminin sonunda ise güvence bedeli olarak yatırılan depozito öğrencilerin hesaplarına geri yatırılıyor. Eğitim öğretim yılının çoğu üniversitede sona ermesinin ardından KYK depozito hesaplara geçeceği tarih iadeyi alma aşamaları merak ediliyor.

KYK depozito ne zaman yatar, nasıl alınır soruları gündemde. Birçok üniversite öğrencisi KYK yurduna sene başında yerleşmeden önce ödedikleri depozito bedelini almayı bekliyor.

KYK DEPOZİTO NE ZAMAN YATAR?

Kredi Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurtları'nda yurt ücretleri aylık olarak tahsil ediliyor. Güvence bedeli olarak geçen KYK depozito ücreti, öğrencilerin zamanında yatırılmayan yurt ücretlerine veya yurda verecekleri zarar ihtimaline karşılık Bakanlık tarafından tespit edilen ücret alınıyor.

Güvence bedeli veya KYK depozito iade işlemleri il müdürlükleri tarafından yapılıyor. Dilekçeyle başvurularak yapılan iade işlemleri yurdun bağlı olduğu il müdürlüğünden takip ediliyor.

KYK YURT DEPOZİTO İADESİ NASIL ALINIR?

Kayıt sildirmek için kaldığınız yurda imzalı bir dilekçe vermeniz gerekiyor. Bunun karşılığında dilekçenize istinaden güvence bedeli ve gün bazında yatak ücreti tarafınıza iade ediliyor. Dilekçeye mutlaka size ait bir hesabın IBAN numarasını eklemeniz gerekiyor.

KYK DEPOZİTO NE KADAR SÜREDE YATAR?

Öğrencinin kaydını sildirip yurttan ayrılma işleminin ardında ücret iadesi ortalama 1 hafta içerisinde hesaba yatırılır.