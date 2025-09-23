Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Lamine Yamal Müslüman mı, aslen nereli?

Kopa Trophy ödülünü üst üste iki kez kazanarak tarihe geçen Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal’ın hayatı ve kökeni merak konusu oldu. Babasının Faslı, annesinin ise Ekvator Gineli olduğu bilinen Yamal için “Annesi Müslüman mı?” sorusu da gündeme geldi.

Ballon d’Or 2025 töreninde bir kez daha Kopa Trophy ödülünü kazanarak tarihe geçen Lamine Yamal müslüman mı, aslen nereli araştırılıyor.

LAMİNE YAMAL MÜSLÜMAN MI?

Barcelona formasıyla kısa sürede Avrupa futboluna damga vuran Lamine Yamal, Fas asıllı bir baba ve Ekvator Gineli bir anneden dünyaya geldi. Babası Fas kökenli olduğu için Müslüman gelenekten geliyor. Bu nedenle birçok kişi Yamal’ın da Müslüman olup olmadığını merak ediyor. Ancak genç futbolcunun dini inancı hakkında kesin bir açıklama yapılmadı.

LAMİNE YAMAL ANNESİ MÜSLÜMAN MI?

Lamine Yamal’ın annesi Ekvator Gineli. Annesinin Müslüman olup olmadığına dair kesin bir bilgi bulunmuyor. 

LAMİNE YAMAL ASLEN NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

13 Temmuz 2007’de İspanya’nın Esplugues de Llobregat kentinde doğan Lamine Yamal, henüz 16 yaşında A Milli Takım formasıyla sahaya çıkarak tarihe geçti. İspanya için gol atan en genç futbolcu unvanını elde etti.

Yamal, futbol kariyerine Barcelona’nın dünyaca ünlü altyapısı La Masia’da başladı. Kısa sürede A takıma yükseldi ve Avrupa futbolunun en dikkat çeken genç yeteneklerinden biri haline geldi. 

