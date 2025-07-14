Leyla 38. bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak?

NOW TV'nin sevilen dizisi Leyla: Hayat...Aşk...Adalet dizisi 38. bölümü 13 Temmuz Pazar akşamı ekrana gelmedi. Dizinin takipçileri Leyla dizisi 38. bölüm tarihini ve yayın gününü araştırırken dizinin olmama nedenini de merak ediyor.

Cemre Baysel, Gonca Vuslateri gibi isimlerin başrolde yer aldığı Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…, iki haftadır ekrana gelmedi. Ancak dizinin 38. bölümünün 13 Temmuz 2025 Pazar akşamı yayınlanmadı. Dizi takipçileri Leyla dizisi 38. bölüm ne zaman NOW TV yayın akışında araştırılıyor.

LEYLA DİZİSİ 38. BÖLÜM NE ZAMAN?

Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… dizisinin 368. bölümü, 20 Temmuz 2025 Pazar günü saat 20.00’de NOW TV’de yayınlanacak. 38. bölüm 3. tanıtım fragmanı, Mali ve Nur'un nikah masasında olduğu, Leyla ve Nur karşılaşması görülüyor. Yeni bölümün 20 Temmuz Pazar akşamı yayınlanacağı duyuruldu.

Dizinin hayranları, 13 Temmuz Pazar akşamı diziyi ekranda göremeyince ekranda olmama nedeni merak edildi. NOW TV’nin resmi yayın akışına göre, Leyla dizisi 38. bölümü 20 Temmuz Pazar akşamı ekrana gelecek.

LEYLA 38. BÖLÜM NEDEN YOK?

Leyla dizis, 38. bölüm 13 Temmuz'da ekrana gelmedi. İki haftadır ekranda olmayan dizinin neden olmadığı konusunda yapım ve kanaldan açıklama gelmedi.

LEYLA DİZİSİ 38. BÖLÜM ÖZETİ



Özel şef olarak Köroğlu Yalısı'na giren Leyla, Nur ile tekrar karşı karşıya gelir. Hizmetçi olarak girdiği yalıda kimliği açığa çıkmasın diye entrikalarına devam eden Nur, Mali ile düzenlediği sabotaj sonucu aileye ait metruk binaya çöker. Nur'un çıkardığı kaos aile içindeki dengeleri değiştirir.