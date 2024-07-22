LGS 1. nakil başvuruları 22-26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak

Düzenleyen: Hüseyin Bahcivan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Temmuz 2024 10:09 - Güncelleme: 22 Temmuz 2024 10:19 - Güncelleme:

Lgs, Meb, Haber

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Milyonlarca öğrencinin girdiği LGS sınavının yerleştirme sonuçları 22 Temmuz Pazartesi günü açıklandı. Yerleştirme sonuçlarının ardından LGS nakil başvurularının ne zaman başlayacağı da belli oldu.