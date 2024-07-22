Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > LGS 1. nakil başvuruları 22-26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak

LGS 1. nakil başvuruları 22-26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
LGS 1. nakil başvuruları 22-26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak
Lgs, Meb, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milyonlarca öğrencinin girdiği LGS sınavının yerleştirme sonuçları 22 Temmuz Pazartesi günü açıklandı. Yerleştirme sonuçlarının ardından LGS nakil başvurularının ne zaman başlayacağı da belli oldu.

MEB tarafından 2 Haziran 2024 tarihinde düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının yerleştirme sonuçları açıklandı.

Sonuçların açıklanmasının ardından öğrencilerin gideceği okullar belli oldu.

İstediği okula gidemeyen öğrenciler ise nakil başvurularının ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı.

LGS 1. nakil başvuruları 22-26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak - 1. Resim

2024 LGS NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

LGS sınavının nakil başvuruları 22 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

Birinci nakil başvuruları 26 Temmuz'a kadar devam edecek.

İkinci nakil başvuru süreci ise 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

2024 LGS NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İlk LGS nakil başvuruları 29 Temmuz tarihinde açıklanırken ikinci sonuçlar ise 5 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği Lugano maçı kadrosunda Cengiz Ünder ve Levent Mercan yer almadı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
LGS ikinci tercihler 29 Temmuz'da başlarken 2 Ağustos'ta bitecek - HaberlerLGS ikinci tercihler 29 Temmuz'da başlarken 2 Ağustos'ta bitecekGS TV 31 Aralık 2023 tarihinde kapandı ve yayın hayatına YouTube üzerinden devam etme kararı aldı - HaberlerGS TV 31 Aralık 2023 tarihinde kapandı ve yayın hayatına YouTube üzerinden devam etme kararı aldıEvinde ölü bulunan Kemal Öztürk, Karabükspor'un Mavi Ateş grubunun amigoluğunu yaptı - HaberlerEvinde ölü bulunan Kemal Öztürk, Karabükspor'un Mavi Ateş grubunun amigoluğunu yaptıKadir Ezildi'nin babası ile görüşmediği biliniyor - HaberlerKadir Ezildi'nin babası ile görüşmediği biliniyorDünya genelinde sistemlerin çökmesinin ardından bugün (22 Temmuz) bankalarda sorun bulunmuyor - HaberlerDünya genelinde sistemlerin çökmesinin ardından bugün (22 Temmuz) bankalarda sorun bulunmuyorBugün LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber boş kontenjanlar da belli olacak - HaberlerBugün LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber boş kontenjanlar da belli olacak
Sonraki Haber Yükleniyor...