LGS 1. nakil başvuruları 22-26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Milyonlarca öğrencinin girdiği LGS sınavının yerleştirme sonuçları 22 Temmuz Pazartesi günü açıklandı. Yerleştirme sonuçlarının ardından LGS nakil başvurularının ne zaman başlayacağı da belli oldu.
MEB tarafından 2 Haziran 2024 tarihinde düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının yerleştirme sonuçları açıklandı.
Sonuçların açıklanmasının ardından öğrencilerin gideceği okullar belli oldu.
İstediği okula gidemeyen öğrenciler ise nakil başvurularının ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı.
2024 LGS NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?
LGS sınavının nakil başvuruları 22 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.
Birinci nakil başvuruları 26 Temmuz'a kadar devam edecek.
İkinci nakil başvuru süreci ise 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
2024 LGS NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İlk LGS nakil başvuruları 29 Temmuz tarihinde açıklanırken ikinci sonuçlar ise 5 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi