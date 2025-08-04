LGS 2. tercihler ne zaman, LGS’de yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? 2025 Lise tercih sonuçları açıklandı

LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile beraber LGS 2. tercihler ne zaman, LGS’de yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak soruları da cevap arıyor. Yerleşemeyen veya okul değişikliği yapmak isteyen öğrenciler için nakil başvuru süreci de resmen başladı. Adaylar bu süreçte, LGS nakil takvimi ve boş kontenjan bilgileri üzerinden hareket ederek yeni tercihlerini yapabilecek.

LGS 2. TERCİHLER NE ZAMAN?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2025 yılı yerleştirme sonuçları 4 Ağustos tarihinde açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte, ikinci tercih dönemi olarak da bilinen yerleştirmeye esas nakil süreci resmen başladı.

Birinci nakil başvuruları 4-6 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak ve sonuçlar 8 Ağustos’ta ilan edilecek. Ardından ikinci nakil başvuruları 8-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak. İkinci nakil sonuçları ise 14 Ağustos 2025’te açıklanacak.

LGS'DE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

İki nakil döneminin tamamlanmasının ardından hala herhangi bir okula yerleşememiş öğrenciler için yeni bir süreç yürürlüğe girecek. LGS'de yerleşemeyen öğrenciler 15-21 Ağustos 2025 tarihleri arasında il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvuru yapabilecek.

Başvurular doğrultusunda öğrencilerin yerleştirme işlemleri 22 Ağustos’ta tamamlanacak.

LGS NAKİLLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025 LGS takvimine göre, yerleştirmeye esas nakiller iki dönem halinde gerçekleştirilecek. Birinci dönem nakil başvuruları 4-6 Ağustos tarihlerinde alınacak ve sonuçlar 8 Ağustos’ta duyurulacak. İkinci dönem başvuruları ise 8-12 Ağustos arasında yapılacak ve sonuçlar 14 Ağustos’ta erişime açılacak.

Sonrasında boş kalan kontenjanlar için 15-21 Ağustos arasında komisyon yerleştirmeleri süreci yürütülecek.

LGS 2. TERCİHLER (NAKİL) NASIL YAPILIR?

Yerleştirmeye esas nakil döneminde her öğrenci, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar için ayrı ayrı en fazla 3’er tercih yapabilecek.

Toplamda 9 okul tercihi yapılabilecek. Nakil tercihlerinde, önceki yerleşilen okuldan memnun olmayan öğrenciler okul değiştirme hakkına sahip olacak. Herhangi bir okula yerleşememiş öğrenciler için, yerel yerleştirme tercihi yapmak zorunlu olacak.

Nakil başvuruları E-Okul sistemi üzerinden, öğrencinin kayıtlı bulunduğu ortaokul ya da imam hatip ortaokulu müdürlükleri aracılığıyla yapılacak. Müdürlükler tarafından sistem üzerinden onaylanmayan tercihler geçersiz sayılacak. Ayrıca tercihlerle ilgili düzeltme ya da iptal talepleri de yalnızca tercih süresi içerisinde kabul edilecek. Tercih durumu "İptal" olarak görünen öğrenciler yerleştirme sistemine dahil edilmeyecek.