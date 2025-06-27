LGS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takviminde tarih belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Haziran 2025 00:00 - Güncelleme: 27 Haziran 2025 00:00 - Güncelleme:

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 15 Haziran'da yapılan oturumla geride kaldı. Öğrenciler LGS 2025 sonuçlarını heyecanla bekliyor. LGS ile girilen liselere yerleşmek isteyen öğrenciler için MEB tarafından 2025 LGS sonuçları tarihi açıklandı.

2025 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak öğrenciler tarafından sorgulanıyor. 15 Haziran'da ülke genelinde gerçekleşen sınav sonrası puanlarıyla istedikleri liselere yerleşmek isteyen 8. sınıf öğrencileri LGS 2025 sonuç tarihlerini sorguluyor. LGS 2025 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2025 LGS takvimine göre, LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti. LGS sınav sonuçları 11 Temmuz'da meb.gov.tr üzerinden ilan edilerek erişime açılacak. Sınav sonuçları postayla gönderilmeyecek. Yalnızca internet ortamından kontrol edilebiliyor. 2025 LGS SONUÇLARI SORGULAMA Öğrenciler sınav sonuçlarını MEB'in resmi sitesi üzerinde ilan edilecek. 11 Temmuz 2025'te açıklanan sonuçların ardından öğrenciler meb.gov.tr üzerinden sonuçları sorgulayabilecek. 2025 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN? Tercihler, 14-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek. 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları ise 4-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan