Öğretmenlerin il içi atama başvuruları başladı mı? MEBBİS Mazerete bağlı yer değiştirme kılavuzu paylaşıldı

2025 yılı için Öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değiştirme kılavuzu paylaşıldı. Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve belli başlı nedenlerle il içi yer değişikliği talebinde bulunacak öğretmenler mazerete bağlı il içi tayin başvuru tarihini araştırmaya başladı. Konuya ilişkin açıklama Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değiştirme takvimini paylaştı.

Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik gibi durumlar gerekçe gösterilerek görev yaptığı il içinde tayin talebinde bulunmak isteyen kadrolu öğretmenler için başvurular resmen başladı.

ÖĞRETMENLERİN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvuruların iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınmaktadır. İlk olarak öğretmenler, birinci aşamada 30 Haziran - 8 Temmuz 2025 tarihleri arasında belgeleri ile beraber mazeretlerini bildirecekler.

Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerinden Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne verilecektir.

MEB'in yayımladığı takvime göre, il içi mazeret tayinlerinde birinci aşama başvurular 30 Haziran – 8 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

İl dışındaki öğretmenler ise belgelerini e-posta, faks ya da telefon aracılığıyla ulaştırabilecek.

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ATAMA TAKVİMİ YAYINLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, başvurular, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında iki aşamalı olarak sistem üzerinden gerçekleşecektir.

Öğretmenlerin, birinci aşamada 30 Haziran-8 Temmuz tarihlerinde belgeleriyle birlikte mazeretlerini bildirmeleri gerekir. Ardından ön başvuruları onaylanan öğretmenler ise ikinci aşamaya geçer ve 10-14 Temmuz tarihlerinde tercih başvurusunda bulunabilecek.

Başvuruların tamamlanmasıyla beraber atama işlemleri 16 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Ataması yapılanların ayrılma işlemleri 17 Temmuz'dadır.