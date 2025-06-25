Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Öğretmenlerin il içi atama başvuruları başladı mı? MEBBİS Mazerete bağlı yer değiştirme kılavuzu paylaşıldı

Öğretmenlerin il içi atama başvuruları başladı mı? MEBBİS Mazerete bağlı yer değiştirme kılavuzu paylaşıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Öğretmenlerin il içi atama başvuruları başladı mı? MEBBİS Mazerete bağlı yer değiştirme kılavuzu paylaşıldı
Öğretmen, Yer Değiştirme, Atama, Tayin, MEBBİS, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 yılı için Öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değiştirme kılavuzu paylaşıldı. Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve belli başlı nedenlerle il içi yer değişikliği talebinde bulunacak öğretmenler mazerete bağlı il içi tayin başvuru tarihini araştırmaya başladı. Konuya ilişkin açıklama Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değiştirme takvimini paylaştı.

Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik gibi durumlar gerekçe gösterilerek görev yaptığı il içinde tayin talebinde bulunmak isteyen kadrolu öğretmenler için başvurular resmen başladı.

Öğretmenlerin il içi atama başvuruları başladı mı? MEBBİS Mazerete bağlı yer değiştirme kılavuzu paylaşıldı - 1. Resim

ÖĞRETMENLERİN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvuruların iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınmaktadır. İlk olarak öğretmenler, birinci aşamada 30 Haziran - 8 Temmuz 2025 tarihleri arasında belgeleri ile beraber mazeretlerini bildirecekler.

Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerinden Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne verilecektir.

Öğretmenlerin il içi atama başvuruları başladı mı? MEBBİS Mazerete bağlı yer değiştirme kılavuzu paylaşıldı - 2. Resim

MEB'in yayımladığı takvime göre, il içi mazeret tayinlerinde birinci aşama başvurular 30 Haziran – 8 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

İl dışındaki öğretmenler ise belgelerini e-posta, faks ya da telefon aracılığıyla ulaştırabilecek.

KILAVUZA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!

Öğretmenlerin il içi atama başvuruları başladı mı? MEBBİS Mazerete bağlı yer değiştirme kılavuzu paylaşıldı - 3. Resim

ATAMA TAKVİMİ YAYINLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, başvurular, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında iki aşamalı olarak sistem üzerinden gerçekleşecektir.

Öğretmenlerin, birinci aşamada 30 Haziran-8 Temmuz tarihlerinde belgeleriyle birlikte mazeretlerini bildirmeleri gerekir. Ardından ön başvuruları onaylanan öğretmenler ise ikinci aşamaya geçer ve 10-14 Temmuz tarihlerinde tercih başvurusunda bulunabilecek.

Başvuruların tamamlanmasıyla beraber atama işlemleri 16 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Ataması yapılanların ayrılma işlemleri 17 Temmuz'dadır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Vatandaşın enflasyon beklentisinde büyük düşüşABD sınırında skandal! 21 yaşındaki Norveçli turistin girişi, Telefonundaki JD Vance görseli yüzünden engellendi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Transfer Sezonu Tarihi: Süper Lig yaz transfer sezonu ne zaman başlayacak, ne zaman bitiyor? - HaberlerTransfer Sezonu Tarihi: Süper Lig yaz transfer sezonu ne zaman başlayacak, ne zaman bitiyor?Ehliyet yenilemede son gün ne zaman? O tarihi kaçıran 7 bin TL ödeyecek! - HaberlerEhliyet yenilemede son gün ne zaman? O tarihi kaçıran 7 bin TL ödeyecek!Sadettin Kılıç kimdir? - HaberlerSadettin Kılıç kimdir?2025 Adli tatiline geri sayım: Mahkemeler ne zaman tatile girecek? - Haberler2025 Adli tatiline geri sayım: Mahkemeler ne zaman tatile girecek?Özcan Deniz'in sağlık durumu gündem oldu: Özcan Deniz kanser mi, hastalığı ne? - HaberlerÖzcan Deniz'in sağlık durumu gündem oldu: Özcan Deniz kanser mi, hastalığı ne?TYT-AYT-YDT sınav sonuçları bekleniyor: 2025 YKS sonuçlarında son durum - HaberlerTYT-AYT-YDT sınav sonuçları bekleniyor: 2025 YKS sonuçlarında son durum
Sonraki Haber Yükleniyor...