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LGS tek oturum mu, kaç soru? LGS sınav süresi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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LGS tek oturum mu, kaç soru? LGS sınav süresi
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2025 sınavının birinci ve ikinci oturumlarının saatleri ve süreleri belli oldu. LGS tek oturum olup olmadığı merak ediliiyor. LGS geri sayım başlamışken öğrencilerin sınav günü hazırlıklı olmaları için sınav süresi ve soru sayısı detayları açıklandı.

LGS geri sayım başladı. Türkiye'de her yıl binlerce öğrenci liselere geçiş için hazırlandığı LGS sınavına giriyor. MEB'in belirlediği 2025 sınav takvimine göre, sınav saatleri ve süreleri de belli oldu. LGS tek oturum mu merak ediliyor.

LGS TEK OTURUM MU?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, iki ayrı oturumda gerçekleştiriliyor. Birinci oturum sözel bölümden, ikinci oturum ise sayısal bölümden oluşuyor.

Birinci oturum, Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerini kapsarken ikinci oturum Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular içeriyor. Bu iki oturum arasında 45 dakikalık bir ara veriliyor.

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LGS KAÇ SORU?

2025 LGS sınavı, toplamda 90 sorudan oluşuyor. Birinci oturumda 50 soruluk sözel bölüm yer alırken bu bölümde Türkçe’den 20, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük’ten 10, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’nden 10 ve Yabancı Dil’den 10 soru soruluyor.

İkinci oturumda ise 40 soruluk sayısal bölüm bulunmakta. Bu bölümde Matematik’ten 20 ve Fen Bilimleri’nden 20 soru yer alıyor. Soruların tamamı çoktan seçmeli formatta olup, 8. sınıf müfredatını kapsıyor.

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LGS SINAV SÜRESİ NE KADAR?

LGS sınavı, toplam 155 dakika sürüyor ve iki oturumdan oluşuyor. Birinci oturum (sözel bölüm) 75 dakika, ikinci oturum (sayısal bölüm) ise 80 dakika sürüyor. İki oturum arasında 45 dakikalık bir ara veriliyor.

Sıkça Sorulan Sorular
2025 LGS sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın son açıklamalarına göre 15 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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