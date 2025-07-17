Lise kayıtları ne zaman? 2025-2026 LGS lise kayıt tarihleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Temmuz 2025 10:22 - Güncelleme: 17 Temmuz 2025 10:23 - Güncelleme:

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran 2025 tarihinde tamamlandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler bu kez tercih ve kayıt sürecine çevrildi. Lise kayıtları ne zaman ve nasıl yapılır merak ediliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı LGS sonuçlarını 11 Temmuz’da kamuoyuyla paylaştı. Öğrenciler, Anadolu liseleri, fen liseleri, imam hatip liseleri ve meslek liseleri için tercih işlemlerini 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirecek. Tercih dönemine giren öğrenciler ve velileri "Lise kayıtları ne zaman başlayacak?", "Lise kayıtları nasıl yapılacak?" sorularının cevabını arıyor. LİSE KAYITLARI NE ZAMAN? 2025 LGS kapsamında yapılacak lise kayıtlarının yerleştirme ve nakil sürecinin ardından başlaması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle beraber tercihler 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında alınıyor. İlk yerleştirme sonuçları 4 Ağustos’ta açıklanacak ve ardından iki aşamalı nakil süreci işleyecek. İkinci nakil sonuçlarının ilanı 14 Ağustos’ta yapılacak. Boş kalan kontenjanlara yönelik başvurular 15-21 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Son yerleştirmeler 22 Ağustos’ta komisyonlarca yapılacak. Kayıt işlemleri de bu tarihten sonra başlayacak. İlgili Haber LGS nakil işlemleri ne zaman açılacak? 2025 lise nakil ve tercih süreci sürüyor! 2025 LGS LİSE KAYIT TARİHLERİ 14-24 Temmuz tercihler başladı

4 Ağustos Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjan ilanı

4-6 Ağustos 1. nakil başvuruları

8 Ağustos 1. nakil sonuç ilanı

8-12 Ağustos 2. nakil başvuruları

14 Ağustos 2. nakil sonuç ilanı

15-21 Ağustos boş kalan kontenjanlara başvuruların alınması

22 Ağustos nakil komisyonlarınca yerleştirmelerin tamamlanması LİSE KAYDI NASIL YAPILIR? Lise yerleştirmeleri tamamlandıktan sonra kayıt işlemleri e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak yapılacak. Velilerin öğrencinin kaydının yapılacağı okula gerekli evrakları da teslim etmesi gerekiyor. Gerekli belgeler; öğrencinin kimlik fotokopisi, LGS puanını gösteren e-Okul çıktısı, ebeveynlerin kimlik fotokopileri, 4 adet vesikalık fotoğraf ve varsa velayet belgesi. Eğer kayıt işlemini gerçekleştirecek kişi veli değilse noter onaylı vekaletname de isteniyor. Belgelerin teslimiyle birlikte kayıt süreci tamamlanmış oluyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. İlgili Haber LGS tercihleri ne zaman son? Lise tercihleri son gün öğrencilerin gündeminde!

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan