Lokanta ve restoranlarda KDV oranı değişmeyecek! KDV oranının lokanta ve restoranlarda artacağı iddia edilmişti

Lokanta ve restoranlarda KDV oranlarında değişiklik olacağı iddia ediliyordu. Gün boyu tartışılan konunun ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek resmi X hesabından açıklama yaptı. Peki, lokanta ve restoranlarda KDV artacak mı? İşte detaylar…

Lokanta ve restoranlarda KDV arttı mı? Konu ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten açıklama geldi.

LOKANTA VE RESTORANLARDA KDV DEĞİŞİKLİĞİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, lokanta, kafe ve pastane gibi işletmelerde fiş kullanımında yaşanan suiistimalleri önlemek için adımlar attı. Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinde yayımlanan taslağa göre, işletmeler tüm yiyecek ve içecekler için KDV'yi yüzde 10 olarak hesaplayacaklar.

Konuyla ilgili Mehmet Şimşek de açıklama yaptı. Bakan Şimşek, KDV oranlarında bir değişiklik olmadığını, bu konuda suistimallere karşı tedbir aldıklarını söyledi.

Sosyal medya platformu X hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"KDV oranlarında artış yapmadık! Suistimalleri engellemeye yönelik tedbir alıyoruz."