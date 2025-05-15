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Mahmut Uslu Fenerbahçe başkanlığına aday olacak mı? Basın toplantısı düzenliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mahmut Uslu Fenerbahçe başkanlığına aday olacak mı? Basın toplantısı düzenliyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de kongre üyeleri olağanüstü genel kurul için imza toplamaya devam ediyor. Önceki haftalarda Fenerbahçe başkanlığına sinyal yakan Mahmut Uslu bugün 14.00'te düzenlediği basın toplantısında açıklama yapacak. Uslu muhtemel bir kongre için Fenerbahçe başkanlığı adaylığını açıklayıp açıklamayacağı merak ediliyor.

Fenerbahçe’nin Kayserispor ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında geriye düştüğü maçın ardından eski yönetici Mahmut Uslu, Ali Koç ve yönetimi hakkında yorum yapmıştı. 

MAHMUT USLU FENERBAHÇE BAŞKANLIĞINA ADAY OLACAK MI?

Mahmut Uslu’nun Fenerbahçe başkanlığına aday olup olmayacağı, sarı-lacivertli camiada büyük bir merak konusu. Geçtiğimiz haftalarda "Aday olacak mısınız?” sorusuna “Her an her şey olabilir” cevabı, olağanüstü seçimli genel kurula gidilmesi durumunda başkanlık yarışına katılabileceği beklentisini güçlendirmişti.

Bugün basın toplantısı düzenleyecek Mahmut Uslu'nun Fenerbahçe başkanlığı için aday olup olmayacağı merak ediliyor.

Mahmut Uslu Fenerbahçe başkanlığına aday olacak mı?

FENERBAHÇE BASIN TOPLANTISI NE ZAMAN?

Mahmut Uslu’nun basın toplantısı, 15 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 14.00’te İstanbul Beylerbeyi’nde düzenlenecek.

Kulüp gündemine dair önemli açıklamalar yapacak ve basın mensuplarının sorularını cevaplayacak olan Uslu'nun  basın toplantısı yakından takip ediliyor. Gelişmeler sonrası haberimiz güncellenecektir.

Mahmut Uslu basın toplantısı ne zaman

MAHMUT USLU BİYOGRAFİ

21 Ağustos 1947 yılında doğan Mahmut Nedim Uslu, Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Aziz Yıldırım yönetimlerinde as başkanlık, genel sekreterlik ve basın sorumlusu görevlerini üstlendi. 

1980-82 yılları arasında Efes, 1985-86 sezonunda Fenerbahçe'nin koçluğunu yaptı. Fenerbahçe Kongre üyesidir. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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