Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Malatya'da İHA'lara lazer özel savunma sistemi geliştiren iki mühendise saldırı iddialarına Malatya Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi

Malatya'da İHA'lara lazer özel savunma sistemi geliştiren iki mühendise saldırı iddialarına Malatya Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İHA’ları lazer silahlarına karşı korumak için geliştirdikleri özel savunma sistemi ile bilinen iki akademisyen mühendis için saldırı düzenlendi konusu sosyal medyada çok konuşulurken Malatya Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili duyuru yayınladı.

Savunma sanayiinde kullanılması için geliştirilen lazer silahlarına karşı hava araçlarını koruyacak kompozit madde bulan 2 akademisyen çifte saldırı yapıldı ve polis müdahale etti iddialarının ardından açıklama gelirken İHA-SİHA mühendislerine saldırı mı oldu merak edilirken konuyla ilgili duyuru paylaşıldı.

MALATYA İHA - SİHA MÜHENDİSLERİNE SALDIRI MI YAPILDI?

Malatya İnönü Üniversitesinde çalışan akademisyen çifte saldırı düzenlendiğine dair çıkan haberlerin ardından Malatya Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili şu duyuruyu yaptı:

Malatya'da İHA'lara lazer özel savunma sistemi geliştiren iki mühendise saldırı iddialarına Malatya Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi - 1. Resim

Malatya'da İHA'lara lazer özel savunma sistemi geliştiren iki mühendise suikast düzenlendi - 1. Resim

LAZERDEN KORUMA SİSTEMİ BULAN AKADEMİSYENLER KİM?

Lazer silahlara karşı özel madde üreten çift Kimya Mühendisi Doktor Yeliz Toptaş ile İnönü Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Murat Toptaş oldu.

Malatya'da İHA'lara lazer özel savunma sistemi geliştiren iki mühendise suikast düzenlendi - 2. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Gözler Merkez'de! Faiz kararı bugün açıklanıyor, işte ekonomistlerin beklentisiİHH İnsani Yardım Vakfı: Su gibi aziz ol!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Lugano-Fenerbahçe maçı ilk 11'inde Ferdi ve Saint-Maximin'in yer alması beklenmiyor! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i - HaberlerLugano-Fenerbahçe maçı ilk 11'inde Ferdi ve Saint-Maximin'in yer alması beklenmiyor! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'iEn-Nesyri'nin hafta başında İstanbul'a özel uçakla gelmesi bekleniyor! 4 yılda 24 milyon euro kazanacak - HaberlerEn-Nesyri'nin hafta başında İstanbul'a özel uçakla gelmesi bekleniyor! 4 yılda 24 milyon euro kazanacakEn-Nesyri'nin Fenerbahçe'de 15 numaralı formayı giymesi bekleniyor! 9 numara Dzeko'da - HaberlerEn-Nesyri'nin Fenerbahçe'de 15 numaralı formayı giymesi bekleniyor! 9 numara Dzeko'daŞampiyonlar Ligi ön elemelerinde galibiyet 1 ülke puanı, beraberlik ise 0,5 ülke puanı kazandırıyor - HaberlerŞampiyonlar Ligi ön elemelerinde galibiyet 1 ülke puanı, beraberlik ise 0,5 ülke puanı kazandırıyorFenerbahçe Lugano'yu elerse kazanacağı para ödülü belli oldu! Turu geçerse 400 bin euro kazanacak - HaberlerFenerbahçe Lugano'yu elerse kazanacağı para ödülü belli oldu! Turu geçerse 400 bin euro kazanacakBolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü temmuz ayı sonundan itibaren 50 gün kapalı kalacak - HaberlerBolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü temmuz ayı sonundan itibaren 50 gün kapalı kalacak
Sonraki Haber Yükleniyor...