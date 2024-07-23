Malatya'da İHA'lara lazer özel savunma sistemi geliştiren iki mühendise saldırı iddialarına Malatya Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi

İHA’ları lazer silahlarına karşı korumak için geliştirdikleri özel savunma sistemi ile bilinen iki akademisyen mühendis için saldırı düzenlendi konusu sosyal medyada çok konuşulurken Malatya Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili duyuru yayınladı.

Savunma sanayiinde kullanılması için geliştirilen lazer silahlarına karşı hava araçlarını koruyacak kompozit madde bulan 2 akademisyen çifte saldırı yapıldı ve polis müdahale etti iddialarının ardından açıklama gelirken İHA-SİHA mühendislerine saldırı mı oldu merak edilirken konuyla ilgili duyuru paylaşıldı.

MALATYA İHA - SİHA MÜHENDİSLERİNE SALDIRI MI YAPILDI?

Malatya İnönü Üniversitesinde çalışan akademisyen çifte saldırı düzenlendiğine dair çıkan haberlerin ardından Malatya Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili şu duyuruyu yaptı:

LAZERDEN KORUMA SİSTEMİ BULAN AKADEMİSYENLER KİM?

Lazer silahlara karşı özel madde üreten çift Kimya Mühendisi Doktor Yeliz Toptaş ile İnönü Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Murat Toptaş oldu.