Mali Müşavirlere yeşil pasaport verilecek mi? Kanun teklifi için ilk adım atıldı

Mali müşavirlik mesleğini icra eden binlerce kişi için büyük önem taşıyan bir gelişme Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşındı. Yurt dışı görev ve seyahatlerde vize engeline takılan serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirler için hususi damgalı pasaport (yeşil pasaport) alma hakkı gündemde. Mali Müşavirlere yeşil pasaport verilecek mi meraka araştırılıyor.

MALİ MÜŞAVİRLERE YEŞİL PASAPORT VERİLECEK Mİ?

İzmir Milletvekili Mustafa Bilici'nin hazırladığı yasa teklifi 3568 sayılı yasa kapsamında faaliyet gösteren ve en az 10 yıl süreyle aktif olarak mesleğini icra eden mali müşavirlerin yeşil pasaport hakkı kazanmasını öngörüyor.

Kanun teklifinde belirtilen şartlara göre kıdem süresini tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler, kamu görevlilerine tanınan hususi damgalı pasaportlardan faydalanabilecek.

İÇİŞLERİ KOMİSYONU'NA İLETİLDİ, GENEL KURUL'A GİDECEK

Kanun teklifi, TBMM İçişleri Komisyonu’na gönderilerek sürecin ilk adımı atıldı. Komisyonda yapılacak görüşmelerin ardından teklifin Meclis Genel Kurulu’na sevk edilmesi bekleniyor.

Teklifin yasalaşması halinde yalnızca belirli meslek gruplarına tanınan bu ayrıcalık artık mali müşavirler için de geçerli olacak. Böylelikle yıllardır yurt dışı görevlerde vize işlemleriyle uğraşan meslek mensuplarına önemli bir kolaylık sağlanmış olacak.

VİZE ENGELİNE SON: MESLEKİ TEMASLARDA KOLAYLIK SAĞLANACAK

Kanun teklifinin gerekçeleri arasında, mali müşavirlerin sıkça uluslararası toplantılara katılım sağlaması ve mesleki faaliyetleri kapsamında yurt dışı seyahatlerinin artması yer alıyor.

Özellikle vergi denetimi, mali raporlama ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele gibi görevlerde bulunan bu meslek grubu, kamu adına sorumluluk taşıyan uzmanlar arasında gösteriliyor.

Yeşil pasaport sayesinde birçok ülkeye vizesiz girme imkanı elde edecek olan mali müşavirler, zaman ve kaynak açısından önemli bir avantaj yakalayacak.

YEŞİL PASAPORT NEDİR, KİMLERE VERİLİR?

Hususi damgalı pasaport olarak bilinen yeşil pasaport, devlet memurları, kamu çalışanları, eski milletvekilleri, belediye başkanları ve belirli ihracatçı gruplara sunulan özel bir pasaport türüdür.

Yeşil pasaport, taşıyıcısına Schengen ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye vizesiz seyahat imkanı sağlar. Şayet teklif yasalaşırsa bu hakka mali müşavirlik mesleğini icra eden belirli şartlara sahip kişiler de dahil edilecek.

YEŞİL PASAPORT İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Yeşil pasaport başvurusu için genel anlamda istenen belgeler arasında kimlik kartı ve fotokopisi, 2 adet biyometrik fotoğraf, varsa eski pasaportlar, defter bedeli ödeme dekontu ve İçişleri Bakanlığı’na hitaben yazılmış bir resmi talep dilekçesi yer alıyor.

Mali müşavirler için bu sürece 10 yıllık fiili çalışma süresine dair meslek odalarından alınacak belge gibi ek belgeler de dahil edilebilir.

GAZETECİLERE YEŞİL PASAPORT VERİLİYOR MU?

Kamuoyunda sıkça gündeme gelen bir diğer konu ise gazetecilere yeşil pasaport verilip verilmediği. Bugüne kadar basın meslek örgütleri ve bazı siyasetçiler, gazetecilere de benzer bir ayrıcalık tanınmasını önerdi.

Ancak bu konuda henüz resmi bir düzenleme bulunmuyor. Mali müşavirler için sunulan teklifin gazeteciler açısından da değerlendirilmesi bekleniyor.