Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Böylece Akhisar Belediye Başkanı kim olacak soruları hız kazandı. Belediye Kanunu'na göre herhangi bir sebeple belediye başkanlığının boşaldığı takdirde belediye meclisi yeni başkan vekilini belirliyor.

Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı bugün yapılan seçimle belli oldu. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun göreve gelmesinin ardından, Manisa Akhisar Belediye Başkanı kim olacak sorgulanıyor.

MANİSA AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANI KİM OLACAK?

Türkiye’de 5393 Sayılı Belediye Kanunu’na göre, belediye başkanlığının herhangi bir sebepten boşalmasının ardından belediye meclisi Valiliğin belirlediği 10 günlük süre içinde toplanarak yeni adayı seçer. Akhisar Belediye Başkanı'nın Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olması nedeniyle, Akhisar'da belirlenen 10 günlük süre içinde belediye meclisinde yapılacak seçimle başkan vekili belli olacak.

AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANI NE ZAMAN SEÇİLECEK?

Seçim tarihi yapılan resmi duyuru sonrası belli olacak. Belediye Meclisi Kanuna göre, belediye meclisi herhangi bir sebeple boşalan belediye başkanlığı yerine, 10 gün içinde olağanüstü toplanarak yeni bir belediye başkanını gizli oyla seçmesi gerekiyor. Toplantıya, belediye meclisinin birinci başkan vekili başkanlık eder. O yoksa ikinci başkan vekili, her ikisi de yoksa en yaşlı meclis üyesi bu görevi üstlenir. Seçim sürecinde, ilk iki turda yeni başkanın seçilebilmesi için meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu (örneğin, 39 üyeli bir mecliste 26 oy) gerekiyor. Eğer bu çoğunluk sağlanamazsa, üçüncü turda salt çoğunluk (20 oy) aranır. Eşitlik durumunda ise kura çekilir.