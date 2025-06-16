Besim Dutlulu kimdir, hangi partiden? Hayatı ve biyografisi

Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi, belediye meclisinde yapılan seçimlerde yeni belediye başkanı Besim Dutlulu oldu. Besim Dutlulu kimdir, hangi partiden merak ediliyor.

Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi, belediye meclisinde yapılan seçimlerde yeni belediye başkanı Besim Dutlulu oldu. Besim Dutlulu kimdir, hangi partiden merak ediliyor.

BESİM DUTLULU KİMDİR?

1979 yılında doğan Eczacı Besim Dutlulu, ilkokulu Akhisar'da okumasının ardından ortaokul ve liseyi İzmir'de yatılı okulda okudu. Lisans eğimini İzmir Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde tamamladı. 2005 yılında Akhisar'da eczane işletmeciliğine başlayan Dutlulu, aynı yıl eşi Özge Dutlulu ile evlendi. 10 yıl Manisa Eczacı Odası Akhisar İlçe Temsilci yardımcılığı görevinde bulundu. İlçe temsilcisi oldu ancak adaylık sürecinin ardından görevinden istifa etti. 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde Akhisar Belediye Başkanı olarak seçildi.

BESİM DUTLULU HANGİ PARTİDEN?

2014 yılında CHP'ye katılan Dutlulu, 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Akhisar Belediye Başkanı seçilmiştir.