Marmara Denizi'nde gizemli tabaka! Suyun üzerinde görüldü, öbekler halinde

Kaynak: Anadolu Ajansı 12 Mayıs 2025 19:44 - Güncelleme: 12 Mayıs 2025 19:58 - Güncelleme:

Marmara Denizi'nde ilginç bir doğa olayı gözlemlendi. 4 Temmuz Mahallesi sahilinde, teknelerin demirlediği bölgede beliren köpüksü tabaka dikkat çekti. Söz konusu olay, hem merak hem endişe uyandırdı.

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi kıyılarında ilginç bir doğa olayı gözlemlendi. İLGİNÇ GÖRÜNTÜ DİKKAT ÇEKTİ 4 Temmuz Mahallesi sahilinde, teknelerin demirlediği bölgede beliren köpüksü tabaka dikkat çekti. Son iki gündür deniz yüzeyinde öbekler halinde görülen bu beyazımsı tabaka, zaman zaman etkili olan yağışlarla dağılırken, dalgaların etkisiyle kıyıya sürüklenip yeniden birikiyor. Özellikle teknelerin bulunduğu alanda yoğunlaşan görüntü, hem merak hem endişe uyandırdı.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş