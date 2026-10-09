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Marmaray Erenköy son dakika açıklaması: Marmaray çalışıyor mu, seferler devam ediyor mu?

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Marmaray Erenköy son dakika açıklaması: Marmaray çalışıyor mu, seferler devam ediyor mu?
Başlık ResmiMarmaray Erenköy son dakika

Erenköy İstasyonu’nda meydana gelen üzücü olayın ardından tren seferleri bir süre tek hat üzerinden yürütüldü. Yaşanan aksaklık nedeniyle Marmaray hattında gecikmeler meydana gelirken, Marmaray Erenköy son dakika açıklaması da resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı. Vatandaşlar ise ''Marmaray çalışıyor mu, seferler devam ediyor mu?'' sorularını araştırmaya başladı.

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Marmaray Erenköy son dakika yaşanan üzücü bir olay sebebiyle seferlerde aksamalar meydana geldiği bildirildi. Marmaray’ın Erenköy İstasyonu’nda bir kişinin intihar ettiği belirtilirken trenlerin tek hat üzerinden ilerlemesi nedeniyle seferlerde gecikmeler yaşandığı aktarıldı. Peki, Marmaray çalışıyor mu, seferler devam ediyor mu?

Marmaray Erenköy son dakika açıklaması: Marmaray çalışıyor mu, seferler devam ediyor mu?
Başlık ResmiMarmaray Erenköy son dakika açıklaması: Marmaray çalışıyor mu, seferler devam ediyor mu?

MARMARAY ÇALIŞIYOR MU, SEFERLER DEVAM EDİYOR MU?

Marmaray’da Erenköy İstasyonu’nda yaşanan olay nedeniyle tren trafiğinde geçici düzenlemeye gidildi. İlk bilgilendirmede seferlerin tek hat üzerinden gerçekleştirildiği bu nedenle hatta gecikmeler yaşandığı duyuruldu.

Yolcuların ulaşım planlarını yaparken yaşanabilecek gecikmeleri dikkate almaları ve ihtiyaç halinde alternatif ulaşım seçeneklerini değerlendirmeleri istendi.

Marmaray Erenköy son dakika açıklaması: Marmaray çalışıyor mu, seferler devam ediyor mu?
Başlık ResmiMarmaray Erenköy son dakika açıklaması: Marmaray çalışıyor mu, seferler devam ediyor mu?

Yapılan yeni açıklamayla birlikte Marmaray trenlerinin çift hat üzerinden işletilmeye başlandığı bildirildi. Yaşanan üzücü olayın ardından uygulanan tek hat düzenlemesi sona ererken, tren trafiğini yeniden düzenlemeye yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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