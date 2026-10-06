Haliç Köprüsü'nde intihar girişimi! Polis 2 saatte ikna etti
Haliç Köprüsü'nde korkuluklara çıkan ve intihar girişiminde bulunduğu belirtilen kişi, polis ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren ikna çabasıyla indirildi. Yakın zamanda işten çıkarıldığı öğrenilen kişi, kontrol amacıyla ambulansa götürüldü.
İstanbul’da akşam saatlerinde Haliç Köprüsü’nde hareketli dakikalar yaşandı. Mecidiyeköy istikametinde köprü üzerindeki tellere tutunan kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, korkuluklara çıktı.
Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 SAATLİK MÜZAKEREYLE İKNA EDİLDİ
Yakın zamanda işten çıkarıldığı öğrenilen kişiyle polis ekipleri yaklaşık 2 saat boyunca müzakere etti. Ekiplerin çabaları sonucunda kişi korkuluklardan indirildi.
Sağlık ekipleri tarafından kontrol amacıyla ambulansa alınan kişinin durumuyla ilgili inceleme başlatıldı.