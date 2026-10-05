Marmaray'da intihar! Seferlerde gecikme yaşanıyor
Marmaray'ın Sirkeci istasyonunda yaşanan intihar olayı nedeniyle tek hat işletmeciliğine geçildi ve seferlerde gecikmeler yaşanıyor. Yolculara alternatif ulaşım seçeneklerini değerlendirmeleri çağrısı yapıldı.
Marmaray seferlerinde, Sirkeci istasyonunda kimliği belirsiz bir vatandaşın intihar etmesi nedeniyle aksama meydana geldi.
TEK HAT İŞLETMECİLİĞE GEÇİLDİ
Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sirkeci istasyonunda yaşanan olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapıldığı bildirildi. Açıklamada, bu durumun Marmaray seferlerinde gecikmelere neden olduğu belirtilerek yolcular uyarıldı.
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Marmaray tarafından yapılan duyuruda, "Yolcularımızın gecikmelerden etkilenmemesi için alternatif ulaşım seçeneklerini de değerlendirmeleri önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.
Olayın niteliğine ilişkin ise açıklamada ayrıntı paylaşılmadı.