Marmaray Yenikapı'da intihar girişimi nedeniyle aksayan seferler normale döndü
Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Marmaray Yenikapı durağında bir yolcunun intihar girişimi nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor. Seferlerin normale dönüp dönmediği merak ediliyor.
Marmaray'ın X üzerinden yaptığı açıklamaya göre Yenikapı istasyonunda Kazlıçeşme - Üsküdar istasyonları arasında hizmet verilemediği söylendi.
Bir yolcunun intihar girişimi nedeniyle seferlerde aksama yaşandığı söyleniyor.
Seferlerin çift hattan işletilmeye başlanarak normale döndüğü bilgisi paylaşıldı.