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Haberler > Haberler > Marmaray Yenikapı'da intihar girişimi nedeniyle aksayan seferler normale döndü

Marmaray Yenikapı'da intihar girişimi nedeniyle aksayan seferler normale döndü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Marmaray Yenikapı&#039;da intihar girişimi nedeniyle aksayan seferler normale döndü

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Marmaray Yenikapı durağında bir yolcunun intihar girişimi nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor. Seferlerin normale dönüp dönmediği merak ediliyor.

Marmaray'ın X üzerinden yaptığı açıklamaya göre Yenikapı istasyonunda Kazlıçeşme - Üsküdar istasyonları arasında hizmet verilemediği söylendi. Marmaray Yenikapı'da intihar girişimi nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor - 1. Resim

Bir yolcunun intihar girişimi nedeniyle seferlerde aksama yaşandığı söyleniyor. 

Seferlerin çift hattan işletilmeye başlanarak normale döndüğü bilgisi paylaşıldı. 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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