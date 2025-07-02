MasterChef Çağlar kimdir, kaç yaşında ve nereli? 3’lü elemede dikkatleri üzerine çekti!

MasterChef Türkiye, TV8 ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ederken, programın dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Çağlar Öz, performansıyla adından söz ettiriyor. MasterChef Çağlar kimdir, kaç yaşında ve nereli merak edilirken elenip elenmediği de sorgulanıyor.

MasterChef 2025 sezonunda da Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya gibi deneyimli şeflerin jüriliğini üstlendiği yarışmada, Çağlar’ın başarıları merak konusu oldu. İzmir temsilcisi olan Adanalı yarışmacı lezzetli tabaklarıyla üst tura yükselmenin sevincini yaşadı. Peki, MasterChef Çağlar kimdir, kaç yaşında ve nereli?

MASTERCHEF ÇAĞLAR KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2025 sezonunun dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Çağlar Öz aslen Adanalı ve İzmir’den programa katıldı. Yarışmada dikkat çeken yeteneklerinden biri olarak tanınan Çağlar, mutfakta kendine has ve lezzetli sunumlarıyla jürinin beğenisini kazanmayı başardı.

İlk turda hazırladığı Levrek Sarma ile başarılı bir başlangıç yapan yarışmacı, ardından düello aşamasında rakiplerine karşı Tavuk Şinitsel ve Bavyera patates salatası gibi lezzetli tabaklar hazırlayarak üst tura yükseldi.

MasterChef Türkiye’de adını duyuran Çağlar, izleyicilerin de ilgi odağı haline geldi.

MASTERCHEF ÇAĞLAR ELENDİ Mİ?

MasterChef 2025 yarışmasında oldukça zor mücadeleler veren Çağlar Öz üçlü eleme aşamasında güçlü rakipleriyle karşılaştı. Hazırladığı eşsiz yemeklerle jüriyi etkilemeyi başaran genç yarışmacı Çağlar Öz oldukça kritik aşamadan başarıyla çıkarak bir üst tura yükseldi.

Yarışmadan elenmediği bildirilen Çağlar MasterChef’teki yolculuğuna devam ediyor. Şimdi ise MasterChef Türkiye 2025 sezonu için hem Çağlar'ın hem de diğer tüm yarışmacıların performansları ilgi ile takip ediliyor.