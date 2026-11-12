MasterChef eleme adayı, 11 Kasım 2026 Çarşamba akşamı yayınlanan bölümün ardından belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada mavi ve kırmızı takım, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Kebap çeşitlerinin hazırlandığı takım mücadelesinin ardından bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı ve eleme potasına gidecek ikinci yarışmacı belirlendi.

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MasterChef Türkiye'nin 11 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesi gerçekleştirildi. Danilo, Somer ve Mehmet Şef, yarışmacılardan kebap çeşitlerinden oluşan bir menü hazırlamalarını istedi. Takım oyununun ardından bireysel dokunulmazlık mücadelesine geçilirken gecenin sonunda yapılan oylamayla eleme potasındaki yarışmacı sayısı ikiye yükseldi.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de 11 Kasım 2026 Çarşamba akşamı haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, şeflerin belirlediği kebap menüsünü hazırlamak için 45 dakika boyunca mücadele etti. Menüde basma kebap, uykuluk, çöp şiş, ciğer, kanat, soğan kebabı ve altı ezmeli kebap yer aldı. Sürenin tamamlanmasının ardından şefler iki takımın hazırladığı yemeklerin tadımını gerçekleştirdi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girdi.

Bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan cennet hurmasını kullanarak yemek hazırlamaları istendi. Tadımların ardından Armağan ve Burçin son iki isim olarak öne çıktı. Bireysel dokunulmazlığı Armağan kazanırken takım oylaması sonucunda Burçin haftanın ikinci eleme adayı oldu.

MasterChef eleme adayı kim oldu? Potaya giden ikinci isim

POTADAKİ YARIŞMACILAR

MasterChef Türkiye'de 14. haftanın ilk iki eleme adayı belli oldu. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu 10 Kasım Salı akşamı oynanmış ve mavi takım, kırmızı takımı 4'e 3'lük skorla mağlup etmişti. Kırmızı takımın bireysel dokunulmazlık mücadelesini Nilay kazanırken takım oylamasında Nurten haftanın ilk eleme adayı olarak belirlenmişti. 11 Kasım Çarşamba akşamı ise kırmızı takımın galibiyetinin ardından mavi takımda oylama yapıldı ve Burçin ikinci eleme adayı oldu

Yarışmada bu haftadan itibaren uygulanan yeni eleme sistemiyle birlikte potaya girecek yarışmacı sayısı dörde düşürüldü. Önceki haftalardan farklı olarak bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacılar artık başka bir ismi eleme adayı olarak belirleyemiyor. Dokunulmazlığı kaybeden takımda yapılan oylamanın ardından yalnızca bir yarışmacı eleme potasına gönderiliyor.

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