MasterChef'in yayınlanan son bölümünde yarışmacılar ödül oyunu mücadelesi verdi. MasterChef’in son bölümünde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, ödül oyununun ilk etabında farklı burgerler hazırladı. Mehmet Şef, Somer Şef ve Danilo Şef’in beğenisini kazanan yarışmacılar, final etabında büyük ödül için karşı karşıya geldi. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı?

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MasterChef Türkiye’de ödül oyununu kazanan isim, 20 Kasım Cuma akşamı belli oldu. Yarışmacılar, oyunun ilk turunda farklı burger tarifleri için önlük giydi. İlk tur ardından finale yükselen isimler Muhammed, Nilay, Eyüp Can, Armağan, Burçin ve Tolğa oldu. Final etabında ise yarışmacılar, şeflerin sorularını yanıtladı. En fazla doğru cevabı veren yarışmacı, büyük ödülün sahibi oldu.

MasterChef ödül oyununu kim kazandı? Büyük ödülü kazanan yarışmacı

MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU KAZANAN İSİM

Yarışmacılar; Çıtır soğanlı tavuk burger, mantar soslu burger, soslu klasik burger, steak burger, baharatlı köfte burger, double tavuk burger tariflerini hazırlamak için önlüklerini giydi. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, ilk etapta 2'li olarak mücadele etti. Yarışmacılar kendilerine verilen 1 saat sürede, burger ekmeleri, sosları ve ketçapları da ayrı ayrı hazırladılar.

Gecenin sonunda en çok doğru cevabı veren Armağan, 21 puanla gecenin 1. ismi oldu ve ödül oyununu kazandı.



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