Masterchef yarışmacısı öğretmen Serap Küçük, 1977 yılında Burdur'da doğdu
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jürisi olduğu Masterchef programında eleme turunun ardından düellolar devam ediyor. Bu akşam oynanacak olan 3'lü düelloda yer alan Masterchef Serap Küçük kimdir, kaç yaşında merak edilirken nereli olduğu da seyircinin araştırdıkları arasında oldu.
TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef programı, yeniden başlamasıyla beraber büyük ilgi çekiyor. Eleme turunda yaşadığı talihsizliğe rağmen üst tura geçmeyi başaran Serap Küçük, 3'lü düelloda mücadele edecek.
MASTERCHEF SERAP KÜÇÜK KİMDİR, NERELİ?
1977 senesinde doğan isim öğretmen olurken sanatçı olduğunu da belirtti. Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan Küçük, 20 yıldır öğretmenlik yaparken artık mutfakta yer almak istediğini söyledi. Yarışmaya İstanbul'dan katılırken Görsel Sanatlar öğretmenliği yaptı.
1 ay sonra 18 yaşında olacak olan oğlu ile Burdur esintisi ismini verdiği tabak ile eleme turunda geçer not aldı.
MASTERCHEF SERAP KAÇ YAŞINDA?
Yarışmacı eleme turunda kendini tanıtırken 1977 yılında Burdur'da doğduğunu söyledi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi