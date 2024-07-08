Masterchef yarışmacısı öğretmen Serap Küçük, 1977 yılında Burdur'da doğdu

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 8 Temmuz 2024 12:22 - Güncelleme: 8 Temmuz 2024 12:31 - Güncelleme:

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Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jürisi olduğu Masterchef programında eleme turunun ardından düellolar devam ediyor. Bu akşam oynanacak olan 3'lü düelloda yer alan Masterchef Serap Küçük kimdir, kaç yaşında merak edilirken nereli olduğu da seyircinin araştırdıkları arasında oldu.