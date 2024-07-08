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Masterhcef'te eleme turunu geçen Elif Aslan, 37 yaşında

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Masterhcef&#039;te eleme turunu geçen Elif Aslan, 37 yaşında

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu yarışmada mücadeleler sürerken bu akaşm 3'lü düelloda Elif Aslan yer alacak. Eleme turunda yaptığı tabak ile beğeni toplayan Masterchef Elif Aslan hakkında kimdir, kaç yaşında merak edilirken 2. turu geçti mi araştırıldı.

Bu akşam gerçekleşecek olan 3'lü düelloda yer alacak olan Masterchef Elif Aslan, eleme turundaki tabağı ile şeflerden tam not alarak üst tura geçmişti.

Yarışmaya katılan isim ile ilgili araştırılanlar arasında ise ne mezunu ve nereli olduğu seyircinin gündeminde yer aldı.

MASTERCHEF ELİF ASLAN KİMDİR?

Yarışmacı, eleme turunda kendini tanıtırken 37 yaşında olduğunu ve İstanbul Maltepe'den katıldığını ifade etti. 2 yıldır profesyonel olarak mutfakta olurken 4 ay Urla'da çalıştı.

Annesine kanser teşhisi konulmasının ardından Zonguldak'a dönen Elif'in annesinin vefatını anlattığı anlar duygu dolu anlar yaşattı. Elif, eleme turunda kuzu kaski yaparak üst tura geçti.

Masterhcef'te eleme turunu geçen Elif Aslan, 37 yaşında - 1. Resim

MASTERCHEF ELİF KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Elif Aslan, Zonguldaklı ve 37 yaşındadır.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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