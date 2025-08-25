Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
MasterChef'te kim elendi, Hilal mi Bilal mi? İşte 24 Ağustos'ta MasterChef'e veda eden isim

MasterChef'te kim elendi, Hilal mi Bilal mi? İşte 24 Ağustos'ta MasterChef'e veda eden isim

Ekranların heyecanla takip edilen yarışma programı MasterChef'te dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Yarışmacılardan biri veda etti, programı kaçıranlar ise elenen ismin kim olduğunu merak etti. Peki 24 Ağustos'ta MasterChef'ten elenen isim kim oldu, Hilal mi gitti, Bilal mi? İşte elenen isim... 

MasterChef Türkiye'ye dün akşam üçüncü ismi veda etti. Mavi takımın kötü performansı sebebiyle birçok eleme listesine girdi. Şefler yarışmacılardan uskumru taratür çıkarmalarını istedi. MasterChef'te kim elendi, Hilal mi Bilal mi? İşte eleme listesindekiler ve giden isim... 

MEHMET ŞEF'İN 'VEDA BUSESİ'

MasterChef'te dün akşam yarışmacılar, Mehmet şefin şef tabağına en benzeyeni yapmak için çalıştı. Mehmet Şef, tabağın adını 'Veda Busesi' koydu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Hilal, Ayten, İhsan, Bilal, Mert, Sezer, Cansu

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

24 Ağustos MasterChef Türkiye'de elenen isim Bilal oldu. Cansu'nun birinci seçildiği gecede, Ayten ikinci, Hilal de üçüncü oldu. Elenme riskini atlatan Hilal, gözyaşlarına boğulurken Bilal'in MasterChef serüveni  sona erdi.

 

 

