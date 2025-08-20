Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte eleme adayları

MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte eleme adayları

- Güncelleme:
MasterChef'te dün akşam mavi ve kırmızı takımların nefes kesen dokunulmazlık mücadelesi seyirciyi ekrana kilitledi. Yarışmacılar dokunulmazlığı kazanmak için tüm yeteneklerini ortaya döktü. Peki Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları belli oldu mu? İşte detaylar...

Seyircilerin yakından takip ettiği yemek yarışması  MasterChef Türkiye’de heyecan dolu anlar yaşandı. İzleyiciler pür dikkat ekranlara kilitlendi. Peki dün akşam MasterChef'te ne oldu, takım oyununu hangi taraf kazandı? TV8'in en çok izlenen programlarından biri olan MasterChef Türkiye’de üçüncü hafta yaşananlar merak konusu oldu. 

EYLÜL VE AYTEN KAPTAN OLDU

Önceki gün yapılan kaptanlık oyunu sonrasında şeflerin verdiği tabağı en iyi yaparak mavi takım kaptanı olan Eylül, kırmızı takım kaptanı olarak Ayten’i seçmişti.

MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte eleme adayları - 1. Resim

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Haftanın ilk takım oyununda heyecan dorukta oldu. Şefler yarışmacılardan laz böreği yapmalarını istedi. Kırmızı ve mavi takım en iyi Laz böreğini yapmak için kıyasıya mücadele verdi. Masterchef Türkiye 19 Ağustos 2025 son bölümde haftanın ilk dokunulmazlığı kazanan takım mavi oldu.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİM?

Furkan'ın bireysel dokunulmazlığı kazandığı gecede haftanın eleme adayları ise Hilal ve Ayten oldu.

