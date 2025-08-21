MasterChef yedeklerden kim girdi? 20 Ağustos 2025 MasterChef'te ana kadroya giren isim belli oldu
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
MasterChef yedeklerden kim girdi? sorusu 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü yayınlanan bölümün ardından sorgulatılıyor. Elemeleri ardından yedeklere alınan yarışmacılar son sürat yarışmaya devam ediyor. Chili Con Carne tarifi ile tezgah başına geçecek adaylar tabaklarını Danilo, Mehmet ve Somer Şef'e beğendirmeye çalıştı. 20 Ağustos 2025 MasterChef'te yedeklerden ana kadroya giren isim belli oldu.
MasterChef Türkiye yeni sezonda ana kadrodan elenen yarışmacılar yedekler yerlerini doldurmayı sürdürüyor. En başarılı tabağı çıkaran yarışmacı kadroya girmeye hak kazandı.
MasterChef yedeklerden kim girdi? sorusu araştırılıyor. MasterChef ana kadroya yedeklerden girecek 3. yarışmacıyı belirlendi.
MASTERCHEF YEDEKLERDEN KİM GİRDİ?
MasterChef yedek kadrodan ana kadroya giren yarışmacı için gerçekleşen yarışmada Murat Can ve Barış son ikiye kaldı.
Yedeklerden ana kadroya dahil olan isim Barış oldu.
MAVİ TAKIM
Eylül (K)
Hakan
Sümeyye
Mert
Sezer
Onur
Ayla
Sercan
İrem
Cansu
KIRMIZI TAKIM
Ayten (K)
Özkan
Furkan
Çağatay
Gizem
Hilal
Çağlar
İhsan
Bilal
İlhan
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin