MasterChef yedeklerden kim girdi? 20 Ağustos 2025 MasterChef'te ana kadroya giren isim belli oldu

MasterChef yedeklerden kim girdi? 20 Ağustos 2025 MasterChef'te ana kadroya giren isim belli oldu

- Güncelleme:
MasterChef yedeklerden kim girdi? sorusu 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü yayınlanan bölümün ardından sorgulatılıyor. Elemeleri ardından yedeklere alınan yarışmacılar son sürat yarışmaya devam ediyor. Chili Con Carne tarifi ile tezgah başına geçecek adaylar tabaklarını Danilo, Mehmet ve Somer Şef'e beğendirmeye çalıştı. 20 Ağustos 2025 MasterChef'te yedeklerden ana kadroya giren isim belli oldu.

MasterChef Türkiye yeni sezonda ana kadrodan elenen yarışmacılar yedekler yerlerini doldurmayı sürdürüyor. En başarılı tabağı çıkaran yarışmacı kadroya girmeye hak kazandı. 

MasterChef yedeklerden kim girdi? sorusu araştırılıyor. MasterChef ana kadroya yedeklerden girecek 3. yarışmacıyı belirlendi. 

MasterChef yedeklerden kim girdi? 20 Ağustos 2025 MasterChef'te ana kadroya giren isim belli oldu - 1. Resim

MASTERCHEF YEDEKLERDEN KİM GİRDİ?

MasterChef yedek kadrodan ana kadroya giren yarışmacı için gerçekleşen yarışmada Murat Can ve Barış son ikiye kaldı.

Yedeklerden ana kadroya dahil olan isim Barış oldu.

MasterChef yedeklerden kim girdi? 20 Ağustos 2025 MasterChef'te ana kadroya giren isim belli oldu - 2. Resim

MAVİ TAKIM

Eylül (K)

Hakan

Sümeyye

Mert

Sezer

Onur

Ayla

Sercan

İrem

Cansu

KIRMIZI TAKIM

Ayten (K)

Özkan

Furkan

Çağatay

Gizem

Hilal

Çağlar

İhsan

Bilal

İlhan

