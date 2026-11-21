Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan Ortak Yazılı Sınav Sistemi kapsamında mazeret sınavlarının tarihleri belli oldu. Yayımlanan takvime göre, OYSS mazeret sınavları kasım ayında gerçekleştirilecek. Peki, OYSS mazeret sınavları ne zaman yapılacak?

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2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinde sona yaklaşılırken, çeşitli nedenlerle ortak yazılı sınavlara katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı tarihleri belli oldu. Millî Eğitim Bakanlığı Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) kapsamında düzenlenen derslerin 1. dönem 1. yazılı mazeret sınavları, 23-27 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak.

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ORTAK SINAV TAKVİMİ

Sınavlar, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü biyoloji ve din kültürü ve ahlak bilgisi dersleriyle başlayacak. Öğrenciler, 24 Kasım Salı günü matematik ve kimya, 25 Kasım Çarşamba günü ise Türk dili ve edebiyatı ile tarih derslerinden sınava girecek.

26 Kasım Perşembe günü fizik ve coğrafya sınavları yapılacak. Sınav haftası, 27 Kasım Cuma günü felsefe ve İngilizce sınavlarıyla sona erecek.

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